Ángel Expósito siembra el pánico en Moncloa: «2024 fue complicado para Sánchez, pero solo es el preludio de lo que le espera»

Acaba 2024 y para el Gobierno Sánchez lo hace enfangado por los cuatro costados.

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ (COPE), le metió un repaso colosal al Ejecutivo sanchista y, de paso, sembró el pánico en La Moncloa con un vaticinio colosal:

Empezamos con cómo ha sido el año para Sánchez y el gobierno. ¡Jo! Pues un año horribilis, ¿no? No tanto para el gobierno, porque al fin y al cabo cambia los nombres. Y fíjate, esta mañana planteaba yo si preguntamos por la calle de qué es ministro Ángel Víctor Torres o cómo se llama la nueva, lleva 15 días, vicepresidenta del gobierno. ¡Ojo! vicepresidenta del gobierno, ¿eh? O cuál es la ministra de ciencia. ¿A quién lo sabría? ¿Sabríamos decir nosotros mismos los nombres enteros de los ministerios o de la nueva vicepresidenta? Bueno, pues yo creo que al Gobierno le da exactamente igual.

El tema de Sánchez ha sido la judicialización, no sé si de su gestión, pero desde luego de su pasado y de su entorno más cercano. La mujer, el brother artista, su fiscal general. Impresionante el documento, el comunicado de la asociación de fiscales. Y por supuesto a Ábalos, Koldo, Aldama, que no olvidemos que Ábalos no pasaba por allí. Ábalos fue todopoderoso, más que brazo derecho, de Pedro Sánchez. Por lo tanto, un año francamente complicado, pero que no ha sido más que el preludio de lo que le viene.