Carlos Herrera sospecha que el control de Telefónica responde a oscuros intereses de Pedro Sánchez

Es la noticia del fin de semana y que este 20 de enero de 2025 sigue generando reacciones.

El asalto perpetrado por Pedro Sánchez para controlar Telefónica no dejó indiferente a comunicadores como Carlos Herrera.

El director de ‘Herrera en COPE‘ definió con una palabra la acción protagonizada por el Ejecutivo sanchista:

Cierto es, subrayó el comunicador almeriense, que el ya defenestrado presidente de Telefónica estaba a punto de agotar su mandato:

La presidencia de Álvarez-Pallete vencía de aquí a poco tiempo. Y la junta de accionistas, pues podría haber tomado una decisión. No, no, no. Se le ha cesado por la estricta voluntad de un solo accionista, que es el Estado, a través de la SEPI, que controla un 10% de la compañía.