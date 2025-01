Manuel Llamas alerta sobre quién amenaza a la democracia española: «El peligro no es Elon Musk, es Pedro Sánchez»

El auge de Elon Musk como hombre fuerte de Donald Trump en el Gobierno de los Estados Unidos tiene a la progresía española desatada.

Ahora todo es anunciar que se marchan de la red social X, conocida antes como Twitter, porque denuncian esos exponentes de la más rancia izquierda que no existe libertad en ese espacio.

Manuel Llamas, director de ‘La Trinchera’ (esRadio), propinó un repaso colosal a todos esos progres de salón en un editorial bárbaro:

Vosotros sois muy jóvenes y no os acordaréis, pero hubo un tiempo, no hace mucho, donde los progres del planeta estaban felices con las redes sociales, chapoteando como niños en Twitter, en Facebook, en Instagram. Felices porque, entonces, estas redes, en manos de grandes tecnológicas norteamericanas, se habían plegado a la presión de los gobiernos y el wokismo imperante para censurar sin compasión todas las opiniones que se desviaran del discurso políticamente correcto. Los críticos eran perseguidos y sancionados, hasta el punto de que Twitter le llegó a cerrar la cuenta a Donald Trump, siendo presidente de Estados Unidos, mientras dictadores y terroristas campaban a sus anchas en la web con total impunidad, pese a soltar todo tipo de barbaridades.

Señaló las tácticas de la izquierda para silenciar a los críticos en las redes sociales:

Una vez más, no es el qué, sino el quién, y el objetivo de la izquierda dominante, a uno y otro lado del charco, consistía en silenciar a la derecha. Punto. Sin embargo, todo esto cambió cuando el dueño de Tesla, Elon Musk, compró Twitter en 2022, hace apenas tres años, por una cifra astronómica, unos 44.000 millones de dólares. Y no, no lo hizo para ganar dinero, lo hizo a sabiendas de que iba a perder un pastizal, al menos inicialmente.