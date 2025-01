Carlos Alsina retrata cómo fue la última humillación a la que Puigdemont sometió al Gobierno Sánchez

Era de esperar.

Carlos Alsina, maestro en el arte de la fina ironía, no iba a perder la ocasión de darle hasta en el DNI al Gobierno Sánchez tras la nueva humillación a la que fue sometido por parte de Carles Puigdemont.

El director de ‘Más de Uno’ (Onda Cero) recordó que los retoques sufridos por el decreto ómnibus, por mucho que desde Moncloa y sus terminales mediáticas vendiesen la moto de que salió adelante casi como se presentó originalmente en el Congreso de los Diputados, fue la nueva evidencia de que Pedro Sánchez es capaz de defender una cosa y su contraria:

La Mesa del Congreso , en contra de lo que predicó el Gobierno, tramitará la propuesta puigdemónica, o puigdemoníaca, y que cada vez que usted y yo volvamos a ver en una crónica que el Gobierno se planta ante Junts , o que por ahí no pasa, o que nunca aceptará esta o aquella exigencia, o el chantaje, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, que es sospechar que justo lo que el Gobierno dice que por ahí no, es lo que acabará siendo por ahí sí. Que escarmentados estamos también ya en esto, pero bueno, gobernar es recular.

Carlos Alsina aseveró que sacar adelante el decreto le da aire, pero no lo suficiente, sobre todo pensando en que aún tiene que pasar el Rubicón de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado:

A Sánchez lo de ayer, ¿para qué le sirve? Primero, para sacar adelante unas cuantas medidas, que no es poco. Luego, para allanar el camino, abrir camino a una negociación de los Presupuestos del Estado. Le sirve también para decir que tiene mayoría social y parlamentaria para gobernar, cosa que no es del todo verdad. Tiene mayoría para unas cosas y no la tiene para otras. Para impuestos a las energéticas, ya les he dicho, pues no la tiene. Para eliminar las acusaciones populares, por ejemplo, pues está por ver que la tenga. Y está por ver que la tenga, y esto sí que ya es la prueba del 9, para los Presupuestos Generales del Estado. ¿Y ahí qué va a pasar? Tenía que haberlos presentado a las Cortes hace cuatro meses. ¿Tiene mayoría o no tiene mayoría? Pues lo que diga Puigdemont.