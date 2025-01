Carlos Herrera se mofa de último trágala de Sánchez con Puigdmont: «Ha pasado del ómnibus al microbús»

Otro chantaje que le sale fetén a Carles Puigdemont.

El prófugo de la Justicia española volvió a darse el gustazo de tener una vez más secuestrado al Gobierno Sánchez y retorcerle el brazo hasta decir basta.

En esta ocasión, a cuenta del famoso decreto ómnibus.

Carlos Herrera, en su editorial en ‘Herrera en COPE‘ de este 29 de enero de 2025 fue bastante irónico y contundente:

¿Ustedes se acuerdan de aquello de que al decretazo no se le va a tocar una sola coma? Eso era la semana pasada. Bueno, no solo se le ha tocado, sino que se ha troceado. ¿La moción de confianza no se va a tramitar? Bueno, pues se va a tramitar. Otra cosa es que luego se haga. Pero se va a tramitar por que es lo que manda Puigdemont. De 80 medidas a 29. Hoy lo resaltan en muchos medios de comunicación con la figura del ómnibus al microbús.