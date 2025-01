Ángel Expósito explota ante la actitud silente del fiscal general del Estado en el Supremo: «Hazlo tú y ya verás»

Nadie, en su sano juicio, entiende por qué el garante de velar por el normal cumplimiento de las leyes, se niega en redondo a colaborar con la Justicia.

Álvaro García Ortiz, el imputado fiscal general del Estado, guardó silencio ante las preguntas que Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo, le hizo en relación a la supuesta filtración de datos sensibles del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En su editorial en ‘La Linterna‘ (COPE), Ángel Expósito alucinó ante la actitud mostrada por García Ortiz:

Para el comunicador, los silencios del fiscal general del Estado resultaron bastante elocuentes:

Mira, sinceramente, el refrán del que calla otorga viene que ni para el pelo. Él sabrá, insisto, con todo su derecho, con todo su lo que quieras, pero hazlo tú. ¿Por qué lo hace él? ¿Por cobardía? ¿Porque quiere ocultar? ¿Porque no sabe por dónde le van a salir? No lo entiendo. Qué estrategia de defensa. Qué ejemplo ante la ciudadanía normal. Si es el fiscal general y no se atreve o no quiere contestar al juez, ¿qué hacemos los demás?