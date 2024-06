Esperanza Aguirre le baja los humos a Esther Palomera por negarle la legitimidad a opinar sobre Begoña Gómez

Quiso repartir carnets sobre quién puede y quién no opinar.

Pero el tiro le salió por la culata a Esther Palomera.

Todo vino a cuenta de una intervención anterior en ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco) de Esperanza Aguirre.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid habló sobre Begoña Gómez y puso negro sobre blanco la situación de la mujer de Pedro Sánchez:

Para Aguirre, lo sorprendente es la actitud de la señora Gómez:

Y aseveró que espera que la esposa del presidente del Gobierno ofrezca explicaciones:

De Begoña Gómez espero explicaciones, no ha desmentido nada y su marido con una arrogancia impropia presume de que esté investigada y la saca en un mitin para que griten su nombre. Mientras no de explicaciones, seguirá investigada, pero de momento tiene la presunción de inocencia.

Minutos después, desde la mesa de debate, Esther Palomera saltó contra Aguirre:

Hay políticos que pueden dar más lecciones de ejemplaridad que otros y a mí escuchar a Esperanza Aguirre dar lecciones en la vida pública habiendo tenido en su Gobierno, nombrados por ellos, a dos vicepresidentes en prisión, a un consejero y a dos veintidós imputados, se me abren las carnes. Hay quien no está legitimado para dar lecciones de ejemplaridad en la vida pública y, desde mi punto de vista, Esperanza Aguirre es una de ellas.

Lo que no se esperó fue que la expresidenta de la Comunidad de Madrid volviese a entrar:

A mí ni siquiera me han abierto juicio. No me han tenido que absolver, es que, sencillamente, no han encontrado, ninguno de los jueces, causa contra mí.