Sánchez, con la complaciente Silvia Intxaurrondo (TVE), ataca a Ayuso: «Es la sede de la máquina del fango»

Entrevista cómoda para Pedro Sánchez.

Tampoco se esperaba que en TVE, con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, le fueran a hacer un cuestionario que le hiciera sudar.

El presidente del Gobierno socialcomunista llegó al plató de ‘La Hora de La 1‘ tras responder a su estilo las preguntas de la oposición en el Congreso de los Diputados.

El inquilino de La Moncloa fue a degüello a por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusó de convertir a su región en la sede en la que se encuentra la máquina del fango:

Sobre las noticias referentes a su hermano y a Begoña Gómez, para Sánchez se trata de meros bulos:

Son bulos creados por el fango y que luego se replican en tertulias donde hay siempre hay más gente de derecha y de ultraderecha. Lo lamento por mi familia, es el coste que tienen que asumir de verse en los medios cuando son profesionales es una lástima. El tiempo y el correcto funcionamiento de las instituciones podrán las cosas en su sitio.

Se me dijo que no tenía sentimientos, ahora hasta el líder de la oposición dice que lo que hago es lacrimógeno. Tengo sentimientos y un punto de indignidad por lo que está pasando, soy consciente por qué sufro este ataque, hay poderes que no quieren un gobierno de coalición progresista.

Voy a defender la honorabilidad de mi mujer y mi hermano ante una campaña de la ultraderecha que no tiene que aportar nada más. Este es el planteamiento que hace la oposición en vez de hablar de las cosas que le preocupan a la sociedad española, me lo tengo que tomar con filosofía tengo la tranquilidad de que como no no hay nada el tiempo lo dirá.