Soberano meneo de Carlos Cuesta a Esther Palomera por insinuar que él coquetea con antimonárquicos

Esther Palomera quiso pasarse de lista y acabó llevándose un soberano meneo.

La de eldiario.es, en ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco) puso en duda la defensa monárquica de Carlos Cuesta porque, según ella, el periodista habría defendido a partidos que no tienen en buena consideración a Felipe VI.

Incluso llegó a ponderar el papel del PSOE como garante de la monarquía:

Creo que entre el alma republicana del PSOE y la defensa de la monarquía constitucional, el PSOE apostó hace muchos años por la defensa de la monarquía parlamentaria. Yo creo que en Zarzuela y más con este monarca es muy consciente de que el día que el PSOE anteponga su alma republicana a la monarquía parlamentaria, ese día la monarquía tendrá problemas. Ahí se abre de nuevo el debate y no sabemos qué dirá este país.

Carlos Cuesta quiso aclarar unos aspectos fundamentales:

Vamos a ver, es que el artículo 1 de la Constitución Española , en su punto 3, dice abiertamente que la forma política de nuestro país es la monarquía parlamentaria y los socios del PSOE con los que pacta están continuamente desafiando esto. Un legislativo, que tiene una entidad oficial, esté diciendo que ellos es que se sienten muy republicanos, significa que ellos no se sienten acordes al artículo 1 de la Constitución Española, porque la forma política es la monarquía parlamentaria.

Palomera, con cara avinagrada, saltó:

Solo faltaba que uno no pueda sentirse republicano, ¿que los detengan es lo que quieres decir?

El adjunto a la dirección del Grupo Libertad Digital fue muy explícito, a pesar de las interrupciones de Palomera:

El PSOE está coqueteando con gente que no quiere la monarquía parlamentaria y cargarse la monarquía parlamentaria significa cargarse el castillo constitucional porque habría que reformarla por completo. Esther, no vas a encontrar en mí una palabra de apoyo a nadie que ponga en duda nuestro castillo constitucional. Nunca lo vas a ver.

La del eldiario.es lanzó una insinuación:

Pues yo te he escuchado defender, coquetear y hasta cohabitar con partidos que ponían en tela de juicio al Jefe del Estado.

Ahí Cuesta ya estalló:

¿Qué yo he cohabitado? Yo cohabito en mi casa. Tú no puedes venir a la mesa y lanzar una insidia que se soporta en todo lo que tú dices. España es constitucional, Esther, no despistes el tema. ¿Bildu pacta con el PSOE y lo soporta? Sí. ¿ERC pacta con el PSOE y es antimonárquico? Sí. ¿Junts quiere cargarse la monarquía? Sí. ¿Compromís es republicano? Sí ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo va a hacer un gobierno de defensa monárquica si todos sus socios le exigen acciones contra la monarquía?