Xavier Horcajo saca la bola de cristal y da 3 razones por las que unas elecciones se repetirán ya

Xavier Horcajo (Barcelona, 1958) es un periodista y doctor en Economía Aplicada, con más de treinta años en la trinchera del periodismo de investigación. Comprometido con la lucha contra la corrupción, ha escrito varios libros de denuncia, entre ellos ‘La pasta nostra’. Actualmente dirige la tertulia política, Más se perdió en Cuba, en El Toro Tv.

El periodista es el protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su conversación con el director de Periodista Digital, ha analizado las elecciones europeas, dejando unas reflexiones muy interesantes que reflejan la interesante conversación:

“Hemos hecho poco trabajo para señalar las disfunciones que tiene Europa”

“Nadie va a cuestionar que en Europa los que mandan no son los votados”

“Es prácticamente imposible interpretar los resultados de las europeas con una abstención tan grande”

“El bloque socialista ha perdido cerca de dos millones pero no se puede establecer el porqué. De la misma forma que los subidas y bajadas de otras formaciones”

“Son elecciones muy particulares donde acuden determinados personajes como Ruiz Mateos”

“La abstención ha ganado estas elecciones”

“¿Cuál es el último éxito industrial europeo? Airbus. Nokia, placas solares, chips todo ha desaparecido. La globalización se ha hecho mal”

“Yo no compro electrodomésticos fabricados en China. He devuelto varios porque he visto que fue fabricado ahí”

“Estoy convencido de que las elecciones catalanas se repetirán. La manija del Gobierno Sánchez la tiene Puigdemont”

“Una repetición de las catalanas conviene a Puigdemont, a Junqueras y a Pedro Sánchez”

“Sánchez tiene la esperanza de que con una repetición de las generales pueda librarse de Junts y Puigdemont. Podría hacer que coincidan con las catalanas”

“Sánchez tiene más opciones que Macron, irá a elecciones con una red de seguridad que es el Frankenstein”

“Sánchez se encuentra en una deriva totalitaria, los ataques a los medios se asemejan mucho al inicio del Régimen de Chávez en Venezuela”

“Las asociaciones de prensa están colonizadas por Sánchez porque están llenas de personas adeptas a la causa socialista”

“España se ha comido las palabras del argumentario socialista: fango, lawfare, tabloide digital…”

“Zapatero es malo, tiene los dientes de acero y más veneno que una serpiente”

“Feijóo tiene que establecer un ‘Gobierno en la sombra’ es decir, mostrar expertos como posibles ministros que ganen la confianza”