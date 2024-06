La muerte de la socialista Cristina Alberdi viraliza su aplaudido recital de palos a Pedro Sánchez

El fallecimiento de Cristina Alberdi a los 78 años ha viralizado una intervención gloriosa de la socialista en el programa de Susanna Griso.

La que fuera ministra de Asuntos Sociales con Felipe González intervino en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) el 16 de diciembre de 2022 donde se llevó las manos a la cabeza ante las tropelías cometidas por Pedro Sánchez.

Preguntada por su opinión, Alberdi fue contundente:

Pues con una enorme preocupación, Susana, porque no se pueden hacer las cosas como se están haciendo. Se están socavando los cimientos de la democracia. Eso sí que se está haciendo. No puede decir el presidente del Gobierno Sánchez que es que se ha atacado la democracia porque un partido político legítimamente interpone un recurso, sí, con petición de suspensión sumarísima, sin audita parte, es decir, sin que se escucha la otra parte, pero ese recurso está previsto en la legislación. Que lo use un determinado partido no tiene por qué derivarse en que le acusen de golpista, se cite a Tejero, se vuelvan todos locos. Esto no es de recibo.