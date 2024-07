La sanchista Angélica Rubio queda en ridículo por su bulo sobre el juez que investiga a la mujer de Sánchez

Fue toda ufana a presentar su exclusiva a laSexta y acabó llevándose un buen revolcón.

Angélica Rubio se levantó todo satisfecha en la jornada del 1 de julio de 2024 pensando que había descubierto la piedra filosofal.

Y es que en su medio, ‘El Plural‘, llevó la noticia de que el juez Juan Carlos Peinado, el magistrado encargado de investigar a la mujer de Pedro Sánchez, tenía dos DNI.

El arranque de la información fue para partirse de la risa:

Y para remate se acusa al Ministerio del Interior de guardar silencio:

El Ministerio del Interior guarda silencio y no ha ofrecido respuesta alguna. Este periódico también ha intentado ponerse en contacto con el propio juez Peinado, sin haber conseguido hasta el momento obtener una explicación al respecto.

El cachondeo en redes sociales fue desopilante:

El mayor ridículo en la historia del periodismo ,Ferreras y Angélica Rubio .No saben que el número del carnet de identidad es único ,para no confundirlo ,con dos personas con el mismo nombre 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/gAmhVKZE92

He descubierto en el feisbuk que Angélica Rubio tiene, al menos, cinco DNIs y que en uno de ellos tiene “nudes in her bio”. pic.twitter.com/pys71hKXX8

— Ofendidito 🇪🇸©™️ (@ofendidito__) July 2, 2024