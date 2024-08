Carlos Cuesta acalla al socialista Rodolfo Irago por acusar al juez Peinado de montar un show con la declaración de Pedro Sánchez

La no declaración de Pedro Sánchez ante el juez Peinado tuvo recorrido.

En el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) el socialista Rodolfo Irago quiso hacer de menos al magistrado y vender ante la audiencia que lo que había ido a hacer en La Moncloa era poco menos que un show y que lo único que le importaba era generar ruido mediático.

Carlos Cuesta, en el otro lado de la mesa, le recordó al que fuera responsable de comunicación del PSOE en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba que la visita del juez al complejo residencial era más que pertinente:

Rodolfo, por ahí han pasado un tal Goyache, que ha dicho que fue citado en Moncloa, y sí, Moncloa, según Begoña Gómez, por lo visto es su casa, es donde trabaja, por lo visto no es presidente del Gobierno, pero ahí resulta que está una persona que se llama Pedro Sánchez, que de hecho en las siguientes visitas de Barrabés, al menos en dos de ellas, resulta que entró, casualmente entró un tal Pedro Sánchez.

Por lo tanto, el juez no podía hacer otra cosa que citarlo, porque si no le está negando el derecho a su defensa para dar su versión. O sea, lo que estaríais diciendo si en estos momentos el juez lo hubiese citado directamente como presidente, porque querría decir que no ha tenido por buenas las declaraciones de Begoña Gómez. Begoña Gómez ha dicho que se pasó por ahí y que entró a saludar, por tanto no lo hizo en condición de presidente del Gobierno. El juez no puede presuponer una acusación. En España existe una cosa que se llama presunción de inocencia. Lo que estaríais diciendo si hubiese pasado a la presunción de culpabilidad.