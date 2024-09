Antonio Naranjo desarbola en Cuatro a todas las palmeras de Irene Montero que respaldan su burrada contra los hombres

Colosal.

Antonio Naranjo sacudió hasta en el velo del paladar a toda la cofradía de palmeras de Irene Montero que se dedicaron a respaldar a la exministra de Igualdad por la burrada que soltó en contra de los hombres a los que tildó, sin excepciones, de ser violadores en potencia.

En el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) se comentó la noticia de que la ahora europarlamentaria de Podemos ha sido denunciada por un delito de odio.

Sonia Ferrer, que pareció llevar la voz cantante, se marcó un primer ‘speech’:

Lo decía Julia Salander perfectamente, los violadores son hombres, todos, pero no todos los hombres son violadores, evidentemente, pero para una mujer en una situación de vulnerabilidad de noche, a solas en un callejón, etcétera, cualquier hombre es un potencial violador. Si no lo conoces, tienes miedo, porque no hay nada que te ayude a distinguirlo, porque si tú tienes algo que ayude a distinguir los hombres violadores de los que no, por favor, cuéntanoslo, pero mientras no tengamos esa herramienta, cualquier hombre es un potencial violador.