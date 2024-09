Antonio Naranjo estalla contra Irene Montero por reiterar que todos los hombres son violadores

Irene Montero necesita urgentemente un diccionario.

La eurodiputada de Podemos se lanzó en plancha a por Antonio Naranjo después de que este llamase «lerda» a la activista feminista Julia Salander por meter en el mismo saco a todos los hombres señalándoles como potenciales violadores.

Pues bien, la exministra de Igualdad quiso salir en defensa de esa feminista y dijo esto sobre el periodista:

Por último. Cuando Naranjo llama lerda a Julia Salander no busca rebatir su opinión sino ridiculizarla con agresividad. La ridiculizacion a las feministas es una forma de ejercer violencia política muy frecuente: no guardemos silencio

En el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), Antonio Naranjo le soltó cuatro frescas a la podemita:

Bueno, dice que lo primero, y voy a aclarar, esto de que yo ridiculizaba a Julia Salander o a Irene Montero no es verdad. Se ridiculizan ellas solas. No necesitan mi ayuda para nada. Y aquí el debate, no es que yo llame a lerda, es que me niego a aceptar que ese sea el debate. El debate es que tenemos a una señora poco relevante porque se representa a sí misma, pero ahora una eurodiputada que ha sido ministra de Igualdad del Gobierno de España y está en un partido que aspira a volver a gobernar y apoya a este Gobierno, que vuelve a decir literalmente que todos los hombres son potenciales violadores. Que alguien diga que todos los violadores son hombres es una obviedad que no nos puede molestar a ninguno porque es una certeza estadística.