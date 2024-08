Antonio Naranjo arrasa a una feminista que acusa a todos los hombres de ser violadores en potencia: «¡Eres una lerda!»

Julia Salander, activista feminista, afirmó en un popular podcast que los hombres -por su condición de hombres- «son violadores en potencia», lo que desencadenó un aluvión de críticas en las redes sociales.

La activista intervino este 29 de agosto de 2024 en ‘En boca de todos’ (Cuatro) para hablar sobre el tema. David Alemán, conductor del espacio, preguntó a Salander «¿Julia, yo soy un violador en potencia?», a lo que respondía la activista: «No todos los hombres son violadores, pero cuando analizamos las violaciones, vemos que los agresores, son hombres. Esto es lo que se reivindica, hay un patrón muy claro de quién es el agresor y quién es la víctima».

Y añadía que «nadie puede discutir que cuando hablamos de agresiones sexuales, los agresores son hombres«. A ello, el presentador afirmó: «Si comparamos el número de agresiones, con el porcentaje de hombres que hay en el planeta, me imagino que el porcentaje es muy pequeño. Eso es generalizar una auténtica barbaridad», a lo que la activista respondió: «Yo no estoy diciendo que todos los hombres hagan esto, yo digo que cuando analizamos el fenómeno, vemos que quien lo hace son los hombres, no que todos los hombres lo hagan. Enfadarse es no entender el discurso».

El periodista Antonio Naranjo que se encontraba en plató desmontaba el argumentario de Salander utilizando su misma fórmula y haciéndole ver la torpeza que tenía al hacer esa salvaje afirmación:

«Todas las prostitutas son mujeres, pero no todas las mujeres son prostitutas, ¿verdad?», tras esta exposición se mostraba tajante con la activista y señalaba: «Creo que eres una lerda, pero no todas las Julias y todas las mujeres lo son».

Salander reprochaba: «¿Me estás insultando? porque voy a colgar la llamada. No consiento que nadie me falte al respecto». Sin embargo, Naranjo respondió con el diccionario en la mano explicando que ‘lerda’ significa torpe.

Después de esto, Salander, en lugar de argumentar su postura, abandonaba la conexión.