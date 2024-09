Pepa Millán retrata al ‘portavoz del PSOE’ Carmelo Encinas y Xabier Fortes tiene que intervenir: “Se acabó”

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha participado en el programa de RTVE, La noche en 24 horas a analizar diversos temas. En una encerrona en la que compartió mesa con Lucía Méndez y Esther Palomera, fue con el otro tertuliano, Carmelo Encinas, con el que tuvo un momento viral.

La de Vox denunció la deriva autoritaria del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ejemplificada más recientemente por la ‘ley Begoña’, mal llamado Plan de Defensa de la Democracia, para amordazar a los medios.

“Las medidas de Sánchez son propias de un dirigente absolutamente totalitario, que no cree en el Estado de derecho, ni en la separación de poderes, que no cree en la Constitución y que está por encima del bien y del mal. Que la ley no aplica ni para él ni para su familia ni su partida”, reflexionó.