La advertencia de un brillante exasesor de Sánchez a Lobato (PSOE) en toda su cara: «No os vuelvo a votar»

Está últimamente que se sale.

El economista José Carlos Díez, que en su momento fuera asesor de Pedro Sánchez, no comulga con ruedas de molino.

A pesar de que sigue siendo un reconocido votante del PSOE, lo cierto es que en el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3) le lanzó una muy seria advertencia al líder de los socialistas madrileños, a Juan Lobato.

Y es que Díez no está dispuesto a que la formación que él escoge como prioridad en las urnas asuma como algo normal el llamado cupo catalán.

Tanto es así, que el economista llegó a espetarle en la cara al político socialista que, de acabar cediendo en ese asunto de esa financiación singular para Cataluña, él dejaría de coger la papeleta del PSOE.

Y procedió a detallar su planteamiento:

Amancio Ortega es la persona que más paga impuestos en España. Entonces, ¿por qué no garantizamos por ordinalidad que Amancio Ortega también sea el que más recibe gasto? Entonces, si no tiene hijos, hay que darle servicios de educación. Si no va enfermo, hay que darle servicios de sanidad. Es un disparate, Juan. Tú lo sabes, es un disparate, Juan. Al principio de ordinalidad se carga todos los principios básicos de la izquierda, del movimiento obrero. Yo te lo digo, si esto se aprueba y lo vais a aprobar en el Congreso y en el Comité Federal , yo no vuelvo a votar al PSOE y a ninguno de los que ha estado en el Comité Federal nunca en mi vida. Te lo digo, nunca en mi vida. Esto va contra los principios básicos de la izquierda, del movimiento obrero, de los sindicatos, de todo lo que debería representar. Esto se creó para redistribuir con el impuesto a la renta y se lo están cargando.

Juan Lobato trató de justificarse:

Pero déjame que te explique la ordinalidad porque la gente escucha esa palabra y no sabe muy bien. Entre otras cosas porque técnicamente hay definiciones distintas. Y yo te digo mi posición. Y mira que estando en Madrid podría decir, oye, un euro más para Madrid. Pues no, yo creo que el PSOE de Madrid tiene que defender lo que sea bueno y justo para España. Te lo digo eso de entrada en mi posición. Segundo, ¿qué significa la ordinalidad? A mi juicio la ordinalidad no puede significar que la región que más aporta recibe más para servicios públicos. Lo tengo claro. No puede recibir más para becas por habitante Cataluña que Extremadura. Mira, hay otro concepto de ordinalidad técnicamente que se utiliza que es no cambiar la posición en términos de PIB como consecuencia de las aportaciones que se hacen al sistema. Yo eso podría entrar a debatir si es interesante o no y estoy dispuesto a que se negocie. Pero te digo, el concepto de ordinalidad está abierto al debate. Y lo dijo la vicepresidenta en el Senado hace dos semanas, oigan, si lo que quieren es discutir la ordinalidad, discutámosla. Claro que es un concepto polémico. Y yo te he dado mi posición que creo que es muy clara y que coincide ideológicamente con lo que hemos defendido.