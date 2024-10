Vicente Vallés atemoriza a Pedro Sánchez desgranando al detalle toda la ‘trama Koldo’

Imprescindible.

El director y presentador de la edición de las 21 horas de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, se marcó en la noche del 10 de octubre de 2024 una pieza de 11 minutos de duración en la que puso contra las cuerdas al Gobierno Sánchez a cuenta de toda la ‘trama Koldo‘.

La información arranca con todo el turbio asunto de la llegada a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mano derecha de Nicolás Maduro.

Escuchadas algunas de las versiones de Ábalos, Vallés apostilló:

Han escuchado sobre un par de las varias versiones que dio Ábalos en aquel momento, dos versiones que tienen algunos detalles diferentes. Era una dice que se enteró de que Delcy Rodríguez venía y que se había enterado esa tarde, y que él en realidad iba a ver al ministro venezolano que la acompañaba, y no tanto a Delcy. En la otra versión dice que él se enteró por la noche porque se lo dijo el ministro Marlaska . Hoy sabemos que eso no fue lo que ocurrió. Ábalos lo sabía desde días antes y pidió permiso a Pedro Sánchez para ver a Delcy Rodríguez. Acaban de ver la captura de pantalla. Y Sánchez le dijo que eso estaba bien. Pero es interesante recordar la versión que dio el presidente en aquel momento, hace ahora cuatro años y medio, en sede parlamentaria.

El periodista de Atresmedia rememoró como en su momento el PSOE y el Gobierno socialcomunista cerraron filas en torno a Ábalos:

Dijo Sánchez en 2020 que Ábalos evitó una crisis diplomática a pesar de que ahora sabemos que aquel viaje de Delcy Rodríguez fue autorizado por el propio presidente a petición de Ábalos. Y el entonces ministro y número dos del PSOE fue homenajeado con una intensa ovación por los diputados del PSOE y de Podemos que en aquel momento formaban gobierno de coalición. Aquel entusiasmo, diputados puestos en pie, ha decaído con el tiempo. Un año después Sánchez echó a Ábalos del gobierno y del cargo en el partido. En febrero de este año lo echaron del grupo parlamentario. Hemos escuchado solo un pequeño ejemplo del florilegio de versiones que Ábalos dio sobre aquel fantasmal viaje de Delcy Rodríguez, pero por si no hubiera versiones suficientes, Moncloa ha ofrecido hoy mismo una nueva. Reconocen que en efecto Pedro Sánchez autorizó la visita de Delcy Rodríguez, pero porque no sabía, dicen, que tenía prohibida su entrada en la Unión Europea. El Gobierno no lo sabía. No hubo, por tanto, visita oficial. Esa es la versión de Moncloa, pero Delcy Rodríguez fue recibida a pie de pista por un ministro del gobierno español. Hasta aquí, han llegado las explicaciones de hoy.