Isabel San Sebastián no le pasa ni media a la sanchista Esther Palomera: «¿Me estás amenazando?»

Momento tenso en ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco).

Esther Palomera, que va a los platós para defender al precio que sea al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, no se tomó muy a bien que Isabel San Sebastián la acusase de apoyar al inquilino de La Moncloa.

La del ‘ABC‘ estaba hablando sobre José Luis Ábalos y glosando la cronología de su despido del PSOE cuando Palomera empezó a interrumpir y empezó un rifirrafe que tomó algunos minutos.

Isabel San Sebastián: «Oye, Esther, ¿puedo hablar o solo puedes hablar tú para defender a Sánchez? ¿Puedo hablar yo para expresar mi opinión?»

Esther Palomera: «Yo no estoy aquí para defender a Sánchez, Isabel».

Isabel San Sebastián: «No, bueno, pues parece».

Esther Palomera: «Estoy aquí para hacer periodismo igual que tú».

Y más adelante vino el rifirrafe

Esther Palomera: «Como Isabel San Sebastián me conoce desde hace 30 años, y por el respeto personal que le tengo a algunos, además de opinar, intentamos tener información. Entonces, la próxima vez, Isabel, que digas en una mesa de debate que yo estoy aquí para defender al Partido Socialista, yo no quisiera hacerte a ti revelaciones que no te van a gustar. Así que te pido que te retractes. Te pido que te retractes de lo que has dicho, entre otras cosas, porque me conoces desde hace 30 años, sabes cómo he trabajado durante toda mi trayectoria profesional y no te lo voy a permitir».

Isabel San Sebastián: «¿Eso que es una amenaza?»

Esther Palomera: «No, no te lo voy a permitir, sencillamente».

Isabel San Sebastián: «¿Me estás amenazando? Generalmente, casi siempre defiendes al Partido Socialista».

Esther Palomera: «No, yo no estoy aquí para defender al Partido Socialista. ¿Sabes lo que yo no hago? Yo lo que no hago en público es jalear a los dirigentes políticos para que den más caña al Gobierno. Esto no lo he hecho. Jamás, ni lo haría, jamás.

Isabel San Sebastián: «¿Yo sí?»