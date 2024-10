Eduardo Inda estalla ante el sectarismo de Esther Palomera: «¡Deja ya de defender al PSOE!»

La relación entre Eduardo Inda y Esther Palomera no es, precisamente, cordial.

En cada mesa de tertulia en la que coinciden el director de ‘OkDiario‘ y la adjunta a la dirección de ‘eldiario.es’ saltan chispas.

Y este 14 de octubre de 2024 en ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco), el programa presentado por Ana Terradillos, la situación no iba a cambiar un ápice.

Todo vino a cuenta de Edmundo González y la negación por parte de la periodista del medio de Ignacio Escolar de que al opositor venezolano nadie le había reconocido como ganador de las elecciones en Venezuela.

Inda hablaba sobre un dinero que tenía que ver en esa relación entre Zapatero y el régimen chavista de Nicolás Maduro:

Las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, que es la mano derecha de Pedro Sánchez, y el gran cerebro en la sombra de Pedro Sánchez , son totales y absolutas. Y ahí vino dinero, y ese dinero, ¿dónde ha terminado? ¿En la financiación del Partido Popular? Eso es lo que hay que indagar, ¿en el bolsillo de algunos dirigentes del Partido Socialista? En los dos casos, porque lo que es evidente y está comprobado de manera incontrovertible es que el Gobierno de España no ha reconocido la victoria del presidente González Urrutia. No la ha reconocido, ¿por qué no la ha reconocido? Quizá porque a lo mejor el régimen venezolano está financiando orgánicamente al Partido Socialista, o a algunos…

Palomera quiso meter cuchara y el periodista navarro le metió el primer corte:

Pero la de ‘eldiario.es’ pretendió seguir con el raca-raca:

Yo no estoy aquí para defender al PSOE, pero tampoco para insultar a ningún gobierno, porque no lo ha reconocido el Gobierno de España ni ningún gobierno de la Unión Europea.

El director de ‘OkDiario’ prosiguió:

Palomera no se apeó del burro:

Inda, tras la interrupción, siguió con su argumentación:

En cualquiera de los casos. Lo que es evidente es que por algo el Gobierno de España no ha reconocido la victoria democrática de un demócrata frente a un narcodictador. Por algo será. A lo mejor, insisto, porque ha habido financiación orgánica del Partido Socialista, no lo sé, no tengo las pruebas porque si no lo publicaría, o porque ha habido financiación también o solo personal de algunos dirigentes del Partido Socialista, porque sino, no tiene ningún sentido que ese reconocimiento de una victoria tan clara, tan probada más allá de toda duda razonable como la de Edmundo González Urrutia, es curioso que no se haya producido.