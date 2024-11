Vicente Vallés reparte estopa a partes iguales a Mazón y Sánchez por su gestión con la DANA: «¡Se equivocaron!»

Para quitarse el sombrero.

Vicente Vallés dio un repaso magistral en el programa ‘El Hormiguero’ (Antena 3) tanto a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana como a Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo socialcomunista, por haber actuado de manera pasiva durante los peores momentos de la DANA:

Algo muy esencial, y es que los protocolos no son útiles en el 100% de los casos. Hay circunstancias en las que hay que saltarse el protocolo. Por poner un caso, si hay que mandar al Ejército sin esperar a que te lo pidan, pues se manda al Ejército sin esperar a que te lo pidan. Si no te lo piden, el que se está equivocando es el que no te lo pide. Pero si tú no mandas al Ejército, te estás equivocando tú también por no mandar al Ejército.

Subrayó ante Pablo Motos, presentador del espacio de entretenimiento en las noches de lunes a jueves en la primera cadena de Atresmedia que si se hubiese movilizado antes al Ejército o hubiese sido reclamado por la administración valenciana, posiblemente ahora la situación sería menos caótica:

E insistió en que Sánchez debió haber movilizado al Ejército ante la parálisis demostrada por Mazón:

El presidente del Gobierno dijo que había aquí un respeto institucional porque si el presidente de la comunidad autónoma, que se supone que es el que tiene las competencias primeras, no toma la iniciativa, pues entonces ese es el protocolo, ese es el cumplimiento del protocolo. No es discutible no aplicar el protocolo, pero quizás es que de vez en cuando no hay que aplicar el protocolo, o no tan estrictamente, hay que tener una cierta cintura, decir, no, esta situación no es para que cumplamos al 100% el protocolo, de si no me llaman, pues no hago no sé qué, o no tomo esta decisión. No hubiera sobrado haber enviado al Ejército antes y luego si no hace falta, estupendo, mejor que no haga falta, pero nunca se sabe.