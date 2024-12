El vaticinio de Ayuso que hiela la sangre en Moncloa: «Con tantos casos de corrupción, alguno irá pa’lante»

Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid lanzó este 16 de diciembre de 2024 un vaticinio que heló la sangre de los inquilinos de La Moncloa.

Y es que la dirigente de la Puerta del Sol aseguró que ante todos los casos de corrupción que acucian tanto al Gobierno Sánchez como al PSOE, tiene claro que alguno acabará pagando las consecuencias.

Así se lo dijo a la presentadora de ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco), Ana Terradillos:

La jefa del Ejecutivo madrileño aseguró que el Ejecutivo está tan nervioso que se ha dedicado a atacar a todo aquel que se moviese:

También subrayó que lo que más le molesta al presidente del Gobierno socialcomunista es Madrid:

Sobre dónde puede estar el final de la corrupción que acucia a Sánchez y a su gabinete, así como al propio PSOE, aprovechando además que hoy declara en el Supremo Víctor de Aldama, Ayuso manifestó que:

El problema es que se solapan tantas tramas. Lo que queda claro es que durante mucho tiempo nos prohibieron comprar en la pandemia material sanitario y ha habido tramas donde estaban implicados el Secretario General del Partido. Ha habido tantos líos que no sé hasta dónde puede llegar esto. Lo que noto es una coordinación directa en lo que dicen Ábalos o Koldo no sé si luego para ser amnistiados.

Tampoco eludió el asunto de su pareja, Alberto González Amador, y la filtración de sus datos fiscales a los medios de comunicación:

Si no fuera mi pareja no pasaría nada de esto porque ha habido gente muy conocida que sí que ha defraudado y no ha pasado nada. Tres años llevamos con esto, ¿de verdad? ¿No hay otro tema que lo primero que hace la nueva abogada General del Estado cuando llega es pasar de la amnistía a la inspección fiscal de un paisano? A mí no me preocupa él, es la utilización de los poderes del Estado contra el adversario y lo están haciendo en numerosos casos.