Vicente Vallés amarga la Nochebuena a Sánchez con un dato demoledor sobre el fiscal general del Estado

Pedro Sánchez dedicó el día previo a la Nochebuena a lanzar su discurso en el tradicional balance anual.

Sin embargo, a pesar de tener una plácida comparecencia para hablar sobre lo que ha sido 2024, lo que el inquilino de La Moncloa no pudo evitar es que en los programas y en los informativos que se dedicaron a analizar sus mensajes se llevase más de un varapalo.

Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias en su segunda edición, dejó sentado desde el inicio que las palabras del dirigente del PSOE fueron un canto a evitar entrar en los casos de corrupción que acucian a su Ejecutivo:

El presidente no ha dicho una palabra de los supuestos casos de corrupción que afectan a su círculo más directo hasta que se lo han preguntado los periodistas. De hecho, no ha habido un solo informador que no haya planteado alguna pregunta a ese respecto. Por ejemplo, si Sánchez mantiene su apoyo al fiscal general del Estado. Y lo ha hecho sin dudar, incluso con un detalle significativo, porque ha hablado de la confianza del Gobierno en su fiscal general. Su fiscal general.