Nacho Abad cierra el pico a la progre Sarah Santaolalla por defender la ley de Irene Montero: «¿Por qué 1.200 delincuentes sexuales quedaron libres?»

Irene Montero sigue dando guerra.

Aunque lleva más de un año fuera del Gobierno Sánchez, la podemita exministra de Igualdad vuelve a estar en el candelero porque no le gusta las críticas hacia su persona y mucho menos hacia su gestión.

Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional criticó abiertamente a la impulsora de la ley del solo sí es sí durante una conferencia el 13 de noviembre de 2024:

Irene Montero no se calló y replicó así desde sus redes sociales:

Y ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación al juez Eloy Velasco por sus críticas contra la exministra de Igualdad. El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ha abierto una diligencia informativa para determinar si procede incoar un expediente disciplinario al magistrado por sus críticas vertidas contra Irene Montero, a quien aludió como «cajera del Mercadona».

Pues bien, este asunto suscitó un amplio debate en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) con una Sarah Santaolalla a la que pareció irle la vida en defender las atrocidades de Irene Montero:

Y para empezar, aquí hubo muchos juristas porque esta ley no la redacta Irene Montero, estaba el Ministerio de Justicia, estaban otros grandes expertos en abogacía, en derecho, en leyes, no solo los expertos que a ti te gustan, sino expertos que trabajan en distintos ministerios, y se sacó adelante. Esta ley no la redacta Irene Montero, esta ley la redactan grandes expertos del derecho. ¿Que ha podido fallar en algunas cosas?