BRUTAL mensaje de Jota contra Irene Montero: ¡Vas a acabar rodeada de gatos!

En el programa de este sábado 21 de diciembre vamos a hablar con una persona que no tiene pelos en la lengua, que no tiene complejos y que llama las cosas con su nombre, sin etiquetas, porque no se le puede poner la etiqueta de ningún partido político, pero es capaz de lanzar mensajes que de primeras escuecen un poquito, pero que una vez que uno los asimila y los piensa dos veces y sobre todo los juzga de cara a lo que vive, los mensajes van calando y poco a poco uno va diciendo pues a ver si lo de toda la vida es lo que funciona y las nuevas doctrinas, las nuevas ideologías que nos hemos inventado nos están llevando al fracaso como sociedad.

Hoy estamos con Jota en Los Cancelados de Periodista Digital.

Josué Cárdenas (JC): Jota, ¿qué tal? ¿Cómo estás?

Jota (J Redpill): Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, la verdad.

(JC): Jota, ¿te duele que digan que haces daño, haces pupa cuando hablas o no?

(J): Quien bien te quiere te hará llorar. Por lo tanto, si hago daño es porque estoy dando donde duele. Seguramente si una persona diga algo con intención de ofender, pero no tenga ni un mínimo atisbo de verdad seguramente no haga tanto daño. Por lo tanto, si hace daño es que estoy diciendo cosas que resuenan en tu conciencia, en tu corazón, en tu lógica, en tu razón.

No, no es mi intención hacer daño, quiero dejarlo claro. Mi intención es concienciar, pero muchas veces cuando vives totalmente alejado de la realidad y llega alguien y te dice, oye, escúchame, hay ciertas cosas que te han vendido como ciertas, que no son del todo así, sobre todo si hablamos de dinámicas de pareja, que imagino que es por ahí por donde van los tiros, pues entiendo que a muchas mujeres les duela que les digan lo que los hombres queremos y que no tenga absolutamente nada que ver con el hombre aliado y deconstruido que intentan vendernos a día de hoy. Por lo tanto, no es mi intención hacer daño, pero hacer daño es una consecuencia de hacer lo que hago.

(JC): ¿Cuál es la frase o postulado más políticamente incorrecto que crees que defiendes?

(J): La diferencia de edad entre el hombre y la mujer a la hora de relacionarse amorosamente, la hipergamia femenina. Defiendo también una sexualidad sana, sobre todo de la mujer, pero también del hombre, evidentemente. Creo que no hace daño a nadie ir por ahí teniendo relaciones sexuales indiscriminadas, no hace ningún bien a nadie.

De hecho, todos los estudios sociológicos y neuroquímicos asociados a los sistemas de recompensa que dan el tener sexo indiscriminado, como los resultados de salud mental de personas que viven por y para el placer, son todos negativos. Por tanto, creo que lo que digo está mucho más respaldado. Dejemos a la religión de lado, pese a que yo sea cristiano, sino también por la ciencia que hoy en día tan glorificada está, cosa que no me parece mal, pero claro, hay que prestar atención a qué ciencia y qué intenciones tienen detrás aquellos que financian determinados estudios.

Lo que sí que tengo claro es cuál es mi meta, cuál es mi objetivo, y mi objetivo es que hombres y mujeres podamos entendernos para tener relaciones sanas, para que haya una demografía creciente y para que este país no se vea abocado a la sustitución.

(JC): ¿El feminismo ha hecho mucho daño?

(J): El feminismo ha hecho un daño enorme, sobre todo en las últimas olas del feminismo. He de decir que las primeras olas sufragistas no eran feministas, no se llamaban así.

Nada tienen que ver con el feminismo marxista a día de hoy, que ha cambiado la lucha de clases por la lucha de sexos, en su discurso, y desde que el feminismo tomó tintes socialistas se ha convertido en una herramienta para separar a hombres y a mujeres con objetivos eugenistas, para que la sociedad no se reproduzca y así tenernos más controladas. Si una sociedad tiene núcleos familiares sólidos y estables, el Estado no tiene tanto poder como si es el padre y la madre los que guían los designios de sus hijos, que es lo que yo considero correcto, y lo hacen desde un amor más absoluto. En cambio, el Estado a ti te ve simplemente como un número en un registro civil y que tanto le aportas o le dejas de aportar.

Por tanto, la familia es el núcleo que está bajo constante ataque porque es el núcleo que puede hacer frente a esta vorágine globalista.

(JC): Te voy a preguntar por un caso muy concreto que creo que o todos conocemos o por lo menos nos ha llegado en redes sociales. Lily Phillips, una chica que decidió tener sexo con 100 hombres en 24 horas.

Su reacción fue la del llanto, la de una mujer que estaba rota por esa situación, pero que ha decidido, como en el circo, más difícil todavía, de 100 a 1.000 hombres en 24 horas. ¿Qué es Lily Phillips? ¿Una víctima? ¿Es una mujer empoderada? ¿Qué es Lily Phillips?

(J): Una mujer empoderada desde luego que no es bajo ningún concepto. Creo que es una víctima de sus propias decisiones.

Una de las cosas que más me repatea del feminismo es que dice que empodera a la mujer, pero realmente si tú no asumes responsabilidades de tus pobres decisiones, de tus pobres resultados, al fin y al cabo, ¿cómo vas a tener poder para cambiarlos? Y siempre depende de factores externos. Así que tratar a Lily Phillips de víctima me parece, cuanto menos, arriesgado. Ella tomó la decisión de hacer eso a cambio de dinero y es el problema de la sociedad moderna a día de hoy, que no hay dignidad, no hay valores, no hay moral y todo se hace por el dios dinero.

Por tanto, siento que es un juguete roto de la sociedad moderna y también una clara imagen de la degradación social que vivimos actualmente.

(JC): Pero es un caso un tanto llamativo porque es una chica atractiva, si no la ve en el metro se puede fijar en ella, porque es una chica muy guapa, seguramente pudiera ganar dinero en otras prácticas, pues no sé si es universitaria, pero bueno, ha venido a sacar su carrera, trabajando, haciendo todo tipo de cosas. ¿Por qué crees que ese deseo es más femenino o es más masculino, el ver a una mujer con cien, con mil, en un momento dado? ¿Por qué crees que puede existir en una mujer el deseo de llevar a cabo eso? ¿Solo dinero?

(J): Yo no creo que sea un deseo, una fantasía personal, yo creo que sabe perfectamente que acostándose con cien personas en un día, haciéndolo público, con cámaras alrededor y demás, pues si va a ser una chica muy, muy, muy viral, y hoy en día con el tema de las redes sociales la viralidad da dinero.

Con que te vean diez millones de personas, con que un 1% se te convierta, pues ya tienes ahí a un montón de suscriptores y estamos hablando de millones y millones de euros, por tanto creo que todo se ha hecho por dinero.

(JC): ¿El dinero también es el que ha destruido a la familia o qué es lo que está destruyendo a la familia?

(J): Hombre, creo que la guerra económica ha tenido muchísimo que ver, desde que ha ingresado la mujer al mercado laboral todos los índices dicen que un solo sueldo ya no da para abastecer a una sola familia, por tanto yo no solo creo que la mujer haya salido al mercado laboral por decisión propia, que muchas sí, y no lo veo en absoluto nada negativo, sino también a día de hoy una familia normal, la mujer se ve obligada para cubrir las necesidades básicas del hogar a ir a trabajar, y yo intento pelear un poco contra eso, lo ideal sería que un solo sueldo diera para abastecer a toda la familia, para proveer, pero eso es una quimera a día de hoy, hay que hacer una guerra muy, muy, muy, muy dura para que eso vuelva a ser como antes, y realmente no sé si es ni viable ni factible, pero lo que sí que digo es que los niños, sobre todo cuando están en la etapa de lactancia, deberían de estar con su madre, no con una niñera que no los conoce de absolutamente nada.

(JC): ¿Eres un machirulo opresor?

(J): Sí, pero no soy opresor, soy un machirulo, sí.

(JC): ¿Cómo te tomas esa etiqueta que te lanzan?

(J): Tío, a mí esto lo he dicho muchas veces, pero es que me encanta esa frase de Tyrion Lannister en Juego de Tronos, donde le dice a John Nieve que le dice bastardo, y él se enfada y le dice bastardo. Entonces Tyrion le dice, tú no sabes lo que es ser un bastardo, y Tyrion le dice, todos los enanos somos bastardes a ojo de su padre, y te voy a dar una recomendación, jamás te ofendas por lo que te llamen y úsalo como escudo y así nadie podrá dañarte. Yo no me considero ni machista, ni opresor, pero con determinadas personas me he dado cuenta de que la mejor herramienta es decirles que sí.

(JC): ¿Se liga más siendo un machirulo o un aliade?

(J): Yo tengo claro que un machirulo.

(JC): ¿Por qué?

(J): Yo tengo claro que un machirulo, pero no un machirulo, es que a ver, no confundamos al machirulo como la persona poco sofisticada, que no es capaz de tener una conversación seria, que solo piensa en tetas, culos, y pegarse golpes en el pecho mientras aulla la luna. Eso no es un machirulo, un machirulo es una persona que es firme en sus decisiones, tiene unos estándares muy claros a la hora de escoger una pareja, tiene claro con quién gasta su tiempo, tiene un plan de acción cuando alguien no cumple con sus estándares, sea amistad, sea amigo, sea familiares, y es una persona que tiene un propósito, un camino, una persona que no se deja mangonear.

Eso es un machirulo, no la típica persona que una mujer le dice yo voy a hacer esto y tú te callas, vale, mi amor, te espero aquí en casita mientras tú te vas con tus amigas a Ibiza. Eso es un hombre blandengue, un betónidas, como yo les llamo, y el hombre es el que dice, escúchame, esto yo es lo que quiero en mi vida y cualquier persona que no se ajuste a ello, yo no la quiero cerca y te deseo lo mejor, sin intentar imponer, ni oprimir, ni absolutamente nada.

(JC): Cinco consejos para que un hombre pueda ser, como la canción de Alaska, un hombre de verdad, un hombre atractivo, un hombre en el que la mujer se fije cuando se toma un café o tiene una comida con él, en media hora…

(J): En media hora, o sea, un consejo de media hora, mira siempre a los ojos a la mujer con la que estás interactuando y no titubees, jamás apartes la mirada. Mírala siempre a los ojos, uno.

No apartes tú la mirada primero, jamás. También tienes que ser una persona medianamente leída, cultiva un buen físico, ya van cuatro, y ¿qué otra cosa te diría? Ten una buena dicción. Ser una persona que seas digna de ser escuchada.

(JC): Que se te entienda.

(J): Sí, que se te entienda y sobre todo que puedas hablar de temas interesantes y también escuchar, es importante escuchar. Cuando te sientas con una mujer, escuchar está muy bien.

(JC): Hay un postulado que defiendes que es llamativo, pero uno lo piensa y dice oye, a lo mejor tiene verdad esa frase. Una mujer prefiere a un chico que haya estado con 20 chicas que a un virgen. ¿Esto es verdad?

(J): Esto es cierto en la sociedad moderna, sí.

Porque es la preselección de las mujeres. De hecho, también hay varios indicios que demuestran que una persona, un hombre casado o con novia, es más atractivo para las mujeres. Eso se debe a que ya otra mujer lo ha seleccionado para tener algo a largo plazo.

Entonces, ella en su proceso de selección dice si una mujer ya lo ha seleccionado, algo bueno tiene que tener. En cambio, los hombres operamos de manera distinta. A un hombre no le importa con cuántas personas hayas estado.

Perdón, a un hombre no le importa si tienes o no tienes experiencia. En cambio, un hombre sin experiencia no es un hombre valorado. Y voy a hacer la analogía de la cicatriz.

Una cicatriz en la cara a un hombre puede resultarle atractiva a muchas mujeres porque significa que ha guerreado, significa que ha pasado por circunstancias difíciles. En cambio, una cicatriz en una mujer significa trauma. Es muy distinto.

Entonces, es muy diferente cómo se percibe el sexo por ambos.

(JC): Caso Errejón, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué te ha parecido?

(J): No me sorprende, la verdad. Porque yo una vez coincidí con él en mi pueblo e iba puesto de farlopa hasta las trancas.

(JC): ¿De verdad?

(J): Sí, sí, 100%. Que me puede demandar por difamación, pero vamos. Pido las cámaras del sitio, no te preocupes.

No me demandes, no me demandes.

(JC): ¿Por qué no me demandes?

(J): No me demandes, no me demandes porque sé que te pones farlopa así.

(JC): Tremendo.

(J): Y nada, la verdad es que es el típico… Esta gente que va de megaaliade, de mega mujer, yo sí te creo, hermana, puño en alto, salvemos el mundo, no puede haber una sola desigualdad en el planeta Tierra. Siempre ha enfocado a puestos de poder, jamás ha enfocado a obreros, mineros y demás que está sobrepoblado de hombres y jamás les oiremos quejarse de eso, ni a los aliades ni a las feministas. Pero bueno, era un pequeño matiz.

Estas personas al final del día yo creo que se camuflan en ese discurso para estar rodeado de muchas mujeres que sean posibles cama, posibles compañeras de cama. Yo creo que es como el lobo que se disfraza de cordero esperando su oportunidad. De hecho, las propias personas de izquierdas, voy a citar a Yolanda Díaz diciendo no hay nada más coñazo que un tío de izquierdas.

Joder, macho, si yo de verdad, si a día de hoy sigue quedando un hombre con un mínimo de testosterona que se autorreconoce como seguidora de esta señora o como partidario de estas políticas que literalmente te ven como un ser inferior, hablan de ti de una forma que si nosotros hablásemos de ella seríamos totalmente censurados y tú aún así lo apoyas porque o eres gay o quieres meter el churro pensando que diciéndoles que sí se van a abrir de piernas. No veo otra, ¿eh?

(JC): Bueno, los podcasts que tú llevas a cabo, esos debates que se producen muchas veces entre feministas, contra personas menos feministas o debates políticos que hacen y cuando lanzas tus mensajes… Social, sí, efectivamente, esos mensajes que lanzas, ¿qué te ponen en comentarios las mujeres? ¿Te ponen a parir?

(J): Alguna. Cuando han pasado cierta edad y tienen muchos gatos me suelen empezar a odiar más.

Eso es como, hay una escala del odio que recibo y suele ir enfocado a personas cada vez más adultas, cada vez más charos, pues me odian más. Me odian más. He tenido que bloquear alguna porque yo he debatido, incluso por mensajes, pero es que había alguna que no paraba de mandarme mensajes.

Mandaba, y ale, y ale, ¿por qué una mujer de mayor edad, por qué iba a perder valor? Y yo, a ver, no es que pierda valor como ser humano, como persona. Un anciano, yo soy el que cree que desde el momento de la concepción tienes un valor como ser humano, soy antiaborto. Entonces, yo no hablo del valor o dignidad de la vida, yo hablo del valor a ojos del sexo opuesto, punto y final.

Eso creo que es medible y es objetivo. Generalmente, una mujer de 50 años para arriba no va a tener las mismas opciones ni la misma atención que tenía cuando tenía desde los 18 hasta los 35. Y eso lo puedes preguntar a tu madre, lo puedes preguntar a cualquier señora que haya sido muy hermosa, y te lo va a decir ella misma, que cuando va por la calle ya no siente la misma atención en los hombres.

Y de lo que hoy se quejan, de que los hombres las miran mucho y no sé qué, lo echarán de menos cuando ya estén pasadas de tuerca.

(JC): ¿En qué se fija una mujer cuando está viendo a un hombre y quiere poder ligar con él? ¿Se fija más en sus ojos, en su corazón, en su cartera, el dinero que tengan? ¿Se fija en lo buen amante que pueda llegar a ser? ¿Eso lo huelen las mujeres?

(J): Sinceramente, yo creo que a una mujer lo que más le puede llegar a atraer es sentir que tiene un hombre enfrente con un propósito extremadamente claro e inalterable. Yo creo que eso es lo más atractivo que puede sentir una mujer.

Independientemente de que ese propósito no le guste, porque ella se siente extremadamente atraída por un hombre que va esta es mi meta y voy hacia ella.

(JC): ¿Por qué ahora hay cientos de miles de mujeres que dicen mira, yo lo de tener hijos paso de ello?

(J): Condicionamiento social. Es ir contra natura, decir que no quieres tener hijos.

Literalmente estamos diseñados para reproducirnos. No lo sé. Pues es multifactorial.

El mensaje de la carrera es más importante. Hay mensajes total, constantes, de que la maternidad te quita años de vida, que tu vida se acaba a la que tienes hijos. Son muchas cosas que nos han colado durante mucho tiempo y eso puede haber hecho muchas personas que vean la maternidad como una especie de opresión patriarcal.

Es mejor vivir por ahí viajando de hombre en hombre, sin algo estable y llegar a los 80 años celebrando tu cumpleaños con gatos y perros y ya.

(JC): ¿Lo de viajar mucho crees que es malo?

(J): Está sobrevalorado. Lo dice una persona que ha viajado mucho, que ha estado en muchos países, pero…

(JC): ¿Es comparado con que te esperen tus hijos en casa y formar una familia?

(J): Si es lo que yo digo. Si es que las feministas han cambiado el llegar a casa, abrir la puerta y decir ¡Mami! ¡Mami llegó a casa! ¡Mami! ¿Qué tal? Han cambiado eso por un miau. Entonces, no entiendo muy bien que el miau… Coño, a mí me gustan los gatos. Que la gente cree que odia a los gatos.

A mí me gustan. Pero la sensación de un hijo, que yo no tengo todavía, espero pronto ya casarme y tener…

(JC): ¡Qué bueno! ¡Enhorabuena, Jota!

(J): Sí, yo no tengo ni 30 años todavía, pero estoy joven. Pero a mí me gustaría ya haber sido padre, pero es que entre mi trabajo y demás, pues no se me ha dado la oportunidad.

(JC): Pero está la intención.

(J): Sí, sí, sí, claro, claro, claro. Yo quiero ser una persona que viva de forma coherente a aquello que predica.

¿Cómo voy a estar sin familia, sin una mujer, si todo lo que hablo y todo lo que hago es intentar reivindicar ese núcleo tan sagrado y tan importante y tan necesario para el funcionamiento de la sociedad? Entonces, hablando de lo de las feministas que cambian eso, pues inevitablemente están habiendo cada vez más casos de que a partir de cierta edad se empiezan a arrepentir.

(JC): Y vienen las lágrimas, vienen…

(J): Yo no sé si vienen lágrimas o no. A mí no vienen lágrimas.

Yo creo que no todo el mundo está hecho para ser madre, eso también es cierto. Pero no puede ser que tantas mujeres, el 50% de las mujeres no estén hechas para ser madre. Eso sí que no me lo creo.

Y hay un estudio, no me acuerdo, ¿Stanley Morgan? ¿Stanley? Era una empresa que se dedicaba a… de megadatos. Pues decía que para el 2030 el 50% de las mujeres van a estar solteras. ¡Hostias, hostias! ¿A qué se debe esto? Pues al feminismo, a la hipergamia, que a muchas mujeres se les están poniendo facilidades en el mundo laboral por el tema de las cuotas.

Luego una mujer que llega muy alto en el mundo laboral va a querer un hombre que esté más o menos igual. Por tanto, sin darse cuenta el marco de población a la que ella aspira se ha reducido. Y a lo mejor ese marco de población en el que ella aspira busca ya otra cosa.

Porque para llegar al puesto que has llegado han tenido que pasar muchos años. Y a lo mejor ese tío que está en la misma posición que tú se va con una chica de 25 años. Y las mujeres instintivamente atacan eso.

Es que los hombres deben estar con mujeres de su edad. Lo hacen, mucho. ¿Por qué? Porque es una estrategia de intracompetición intrasexual para eliminar competencia.

Pero el hombre sigue diciendo ¿para qué me voy a ir yo con la que tiene 40 si me puedo ir con la que tiene 25?

(JC): ¿La historia de amor de una mujer que llega a directora de su empresa y se enamora de un barrendero existe o no?

(J): No existe, no existe. Bueno, no sé. Si alguien conoce algún caso que me lo diga, que me lo mande, me lo estudio.

Y le hacemos una entrevista. Yo le invitaría a mi podcast. Y de todas formas, si lo encontráis, no invalida para nada la tendencia.

Ese es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy. Es que encontramos una excepción a una norma y ya se intenta invalidar toda una tendencia marcada por la biología, marcada por la sociedad, marcada por la cultura. Y eso no se puede hacer.

Realmente, hablando en plata, las mujeres suelen preferir hombres más mayores, más experimentados, con mayor estatus y mayor ingresos económicos. Y los hombres suelen escoger mujeres más jóvenes, más fértiles, más bellas y sin tanta experiencia, sobre todo en lo sexual. Esa es la realidad.

Y, como digo, está marcado por la biología primero, la cultura después y la sociedad después.

(JC): ¿Cuál es el partido que más representa lo que crees, lo que defiendes? Esta tendencia conservadora.

(J): No sabría decirte.

Vox podría ser un partido que tiene varias cosas en común. Albice también tiene varias cosas en común con mi manera de ver las cosas.

(JC): ¿El PP no?

(J): No.

El PP es el mayor cáncer que hay en España.

(JC): ¡Ostras!

(J): Y lo digo abiertamente. ¿Peor que el PSOE? Sí, porque el PSOE lo ves venir.

El PSOE, históricamente, estudia Largo Caballero, sus peroratas en el Congreso y engaña a las personas que quieren ser engañadas. El PP, el problema que tiene el PP, me parece lo más peligroso es que engaña a personas conservadoras, de verdad. Y luego, a la hora de dar guerra cultural, no hace nada.

Llega al poder prometiéndote que va a combatir la ley de memoria histórica, totalmente sesgada, por supuesto, y lo que hace es nada. Llega diciendo que va a poner freno a la ley trans y en Madrid, igual. Todo igual.

No hace nada de guerra cultural y lleva el mismo pin de la Agenda 2030 aquí. Por tanto, el PP, realmente, me parece el mayor cáncer de la democracia española porque engaña a un posible electorado patriota y conservador y lo peor es que a ese electorado le vota porque teme demasiado al otro lado, que es el perro Sánchez y sus secuaces. Por tanto, sí me parece extremadamente peligroso el PP y su discurso a favor de España y a favor del conservadurismo, a priori, pero realmente son socialdemócratas.

(JC): Irene Montero, esta semana pasada, ha sido elegida mejor, una de las mejores eurodiputadas de la Eurocámara, que tendrías que decirle.

(J): ¿Qué? Eso es cierto. Eso es cierto, eso no lo han dicho de mierda.

Bueno, pues… Le han dado ese premio. Una muestra más… Una muestra más de lo que es Europa. Una muestra más de lo que es Europa.

Un nido de burócratas…

(JC): Pero Unión europea, ¿no?

(J): Más que Europa. Europa, pero es que España no es Europa en el sentido de que nosotros, nuestros hermanos no están en Europa. Nuestros hermanos son… Es Hispanoamérica.

Nosotros nunca hemos tenido vínculos sólidos con los europeos. Jamás. Hemos estado en guerra con ellos.

Francia nos invadió. Los británicos llevan años… Bueno, han conseguido, tras años, acabar con el sentimiento nacional de la hispanidad. Todo el mundo odia a España en Europa en cuanto al legado histórico por envidia y también porque nos han destruido acabando con nuestro ser.

Nuestro sentir. Han falsificado nuestra historia y muchos españoles la han comprado. Por tanto, yo no veo el futuro, la futura coalición para que España sea grande, para que España sea sólida, para que España sea una potencia.

No la veo con Europa. La veo con nuestros hermanos hispanoamericanos que son españoles de América.

(JC): O sea, les das la misma categoría que un chaval de Cuenca a uno de Guayaquil.

(J): Sí. Compartimos casi todo, sí. Son nuestros hermanos y el futuro de España depende de eso.

Porque nosotros no vamos a ser capaces de invertir esta pirámide poblacional. O sea, estamos perdidos. Nuestro futuro está en inmigración hispanoamericana que compartimos religión, cultura, casi que gastronomía.

Cambian algunas gilipolleces, cambian algunas tonterías, pero realmente nuestros hermanos son aquellos con los que compartimos lengua y religión.

(JC): ¿Se puede tener una relación hombre-mujer, mujer-hombre, con una persona de Hispanoamérica sin ningún problema, sin ningún roce cultural?

(J): Sí, a ver, algún roce cultural hay. Algún roce cultural hay, pero no tanto como pueda haber con otras culturas, claro.

(JC): Claro, que vienen y, ¿eh?

(J): Y no estoy criticando a otras culturas, quiero dejarlo claro, pero es lo que hay.

(JC): Joder, vamos a ir acabando. Me gusta jugar un juego. Yo te digo un nombre y tú me dices lo primero que te venga sobre esa persona, una frase, una palabra, ¿vale? Irene Montero.

(J): Trepa.

(JC): Pablo Iglesias.

(J): Macho Alfa.

(JC): Errejón.

(J): Pufff, espérate un segundo, que es que hay una palabra buena para definirlo.

Errejón. Estoy intentando encontrar una palabra que defina al típico lobo de piel de cordero disfrazadete. Errejón.

Hipócrita. Venga.

(JC): Pedro Sánchez.

(J): Maligno.

(JC): Feijóo.

(J): Zeta.

(JC): Santiago Abascal.

(J): Gangster. Me gusta Santi.

(JC): Alvise Pérez.

(J): Gangster también. Tiene huevos.

(JC): Le echa, ¿no?

(J): Le echa polla, sí. Contra todos y contra todos, o sea, yo tiene mi apoyo.

(JC): Donald Trump.

(J): Original gangster. ¿Eh?

(JC): Milei. Javier Milei.

Va a ser un verbo. Veremos. Veremos a ver.

(JC): ¿El Papa Francisco?

(J): Vendido.

(J): ¿Vendido?

Muy vendido, sí.

O sea, que tú seas cristiano, pero crees que la cabeza de la iglesia está vendida.

Está topada por satánicos globalistas, sí. Estoy convencido de que el Papa es parte del problema, está totalmente infiltrado.

(JC): Úrsula von der Leyen.

(J): Cárcel.

(JC): Eso es lo que se merece.

(J): Sí.

(JC): Y para acabar, Jota.

(J): Guerrero. Guerrero. No, eso no tengo nunca una duda. Yo soy un guerrero.

Mi guerra no es física, mi guerra es espiritual y cultural.

(JC): Efectivamente. Nos luchamos contra carne y sangre.

Decía San Pablo a los Efesios, y es verdad. Esa es la batalla. Para acabar, un mensaje que le mandes a nuestra audiencia, tanto hombres como mujeres, gente que nos está viendo, una idea, no sé si de ánimo

(J): Sí, esperanza.

A ver, señores, que sepáis que aunque sea a veces un troll legendario, mi única intención, con todo lo que hago, es intentar concienciar a las personas de la importancia que es tener vínculos y relaciones sanas, sobre todo enfocados a hombres y mujeres, para que haya familias en España. Sin demografía no hay futuro. Sin natalidad no hay futuro.

Por tanto, es extremadamente importante hablar de lo que puede llegar a estar fallando, para que haya tantos divorcios y tan pocos matrimonios. Quiero que sepáis que mis intenciones son puras, y todo lo que hago, lo hago desde el amor más absoluto.

(JC): Jota, muchísimas gracias.

Te podemos ver, seguir, donde podemos estar pendiente de ti.

(J): A ver, tengo un podcast que se llama Red Pill Podcast en Youtube y jota.redpill en Instagram. redpill.podcast en Instagram también.

El que me quiera seguir, pues, ya lo sabe, y…

(JC): La que tenga muchos gatos, pues a insultarte.

(J): Sí, no hay problema. Pero bueno, podéis venir a debatir.

Lo bueno de mi plataforma, y lo bueno de las personas como yo, es que somos prácticamente anti-censura, salvo que estemos hablando de sexualidad y niños pequeños, ahí soy totalmente pro-censura, y pro-cárcel por si quiera imaginarlo, pero todo el mundo es bienvenido a dar su opinión a mi programa.

(JC): Muy bien. Jota, muchísimas gracias por estar en Premios Digital, espero que sea la primera de muchas, y nos vamos viendo.

(J): Nos vamos viendo. Un placer, Josué.

(JC): Un placer.

Y a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros, darle las gracias también a Carlos Peque, nuestro jefe técnico, que ha estado ahí al pie del cañón, y ya saben, compartan ese vídeo, háganlo más grande, esos cinco consejos que nos ha dado Jota, pues se los mandan ustedes a ese primo que le cuesta un poquito lo de ligar, pues se lo mandan, o a la chica que saben que le va a gustar esto, pues se lo mandan. Como siempre digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros, alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.