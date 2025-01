Juan del Val da con la clave de por qué el fiscal general del Estado miente como un bellaco: «No deja de ser un político»

La explicación, de sencilla, parece obvia.

Pero es la madre del cordero.

Juan del Val, en la tertulia de ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) del 16 de enero de 2025, dio con la clave de por qué el fiscal general del Estado no hace otra cosa que mentir cada vez que tiene que hablar del espinoso asunto de la famosa filtración del correo con los datos privados de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.

El colaborador del programa de Pablo Motos tuvo claro que que Álvaro García Ortiz no tiene otra salida que la de tomar las de Villadiego:

Aquí todo el mundo dimite hasta cuando le toca dimitir, y esto es verdad. Pero me parece que lo del caso del fiscal yo creo que es un paso más. Es que es la figura, es el que tiene que acusar, y es el acusado.

Del Val aseveró que al final todo se reduce a la procedencia de García Ortiz, alguien que viene de la política, concretamente de militar en el PSOE y que además está puesto en la Fiscalía General del Estado para defender los intereses de Pedro Sánchez y poner contra las cuerdas a la oposición:

Pero nosotros ya nos hemos acostumbrado a que mientan los políticos. Y lamentablemente no solamente nos hemos acostumbrado, sino que además lo aceptamos. Y esto me parece que no está bien. Pero claro, el fiscal general del Estado está mintiendo porque el fiscal general del Estado, lo siento mucho, es un político. Es un político puesto por un político que defiende a otro político. Ya está. Entonces todo a partir de ahí se contamina y se convierte en una historia enormemente perversa. Pero este señor está actuando de político. Está actuando de ministro.