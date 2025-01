Brutal revelación de Nacho Abad con palo incluido a Sánchez: «A mí también me okuparon la casa con este Gobierno»

La okupación sigue siendo una auténtica patata caliente en España.

Las diferentes administraciones no saben cómo hincarle el diente a un problema que, lejos de atenuarse, sigue creciendo de manera salvaje.

Sobre este asunto versó parte del programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) donde el presentador, Nacho Abad, entrevistó a una víctima de la okupación y, de paso, reveló un dato hasta ahora desconocido, que el propio periodistan también vio como su vivienda fue okupada y tuvo que acabar vendiéndola para quitarse de problemas.

Teresa Mateo expresó su hartazgo:

Nacho Abad formuló la pregunta pertinente:

La afectada por la okupación de su domicilio fue contundente:

Pues deshacerme de él, venderlo y guardar el dinero para la residencia que no tengo quien me cuide. Cuando me caiga o me pase cualquier avería necesito tener, no con la pensión, que no llegan a 700 euros lo que voy a cobrar.