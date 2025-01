Félix Bolaños dicta y Silvia Intxaurrondo (TVE) intoxica a su audiencia asumiendo la defensa del fiscal general del Estado

No es ningún descubrimiento que TVE está al servicio del sanchismo.

Pero lo que ya empieza a ser un canteo descarado es que los argumentos que son soltados por un ministro del Gobierno Sánchez sean luego repetidos como una papagaya por una de las presentadoras más proclives a loar las añagazas del Ejecutivo socialcomunista.

Este 29 de enero de 2025 pasó por el plató de ‘La Hora de La 1‘ el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que dio su opinión sobre lo que le parecía que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuviera que declarar en el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de datos sensibles de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador:

Hoy me temo que vamos otra vez a mirar el dedo y no la luna de un señor, ciudadano ejemplar, pareja de la señora Ayuso, que lo que estaba haciendo era negociar con la Fiscalía, no ingresar en prisión, ni más ni menos, y sin embargo hoy vamos a mirar el dedo.