Milei abrasa a Sánchez por querer controlar las redes sociales: “No me sorprende que un socialista quiera callar a los que piensan distinto”

El presidente de Argentina, Javier Milei, no se ha cortado ni un poco ante el discurso de su homólogo español, Pedro Sánchez, realizado en Davos.

En su presentación en el Foro Económico Mundial, el líder del PSOE abordó entre otras cosas, la ‘necesidad’ de controlar las redes sociales, criticando fuertemente a Elon Musk por su apoyo al presidente norteamericano, Donald Trump.

Una de las principales ideas de Sánchez es la de acabar con el anonimato en las redes sociales al afirmar que una persona no puede andar por la calle con una máscara o conducir un vehículo sin carnet pero se permite que libremente estén en estas plataformas sin identificarse, lo que les permite difundir noticias falsas, discursos de odio y acosar a otras personas.

Esta propuesta no ha gustado nada al argentino, aunque ha resaltado que tampoco le ha sorprendido nada la propuesta ya que buen socialista, Sánchez pretende “callar” a cualquiera que opine distinto y que solo se emita un mensaje, el suyo:

Otro tema al que hizo referencia fue la situación de cinco colaboradores de María Corina Machado que se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Caracas y que se encuentra custodiada por Brasil, luego de que Maduro expulsara a los diplomáticos argentinos.

Estas personas están siendo acosadas por las fuerzas del régimen que han rodeado el inmueble e incluso han cortado los servicios de agua y luz.

“I propose putting an end to anonymity on social media.

We are allowing people to roam freely on social networks without linking their profiles to a real identity.

