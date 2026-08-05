Sánchez tardó tres días en coger el teléfono al presidente de Ceuta, que pedía ayuda por el aumento de llegadas irregulares

La secuencia es clara y devastadora: Ceuta envía señales de alerta, cinco ministerios miran hacia otro lado, las llegadas irregulares aumentan y Pedro Sánchez tarda tres días en descolgar el teléfono al presidente ceutí.

Es de juzgado de guardia.

Mientras la ciudad autónoma, española desde hace más de 500 años, era invadida entre el 30 y el 31 de julio de 2026 por decenas de miles de asaltantes que cruzaban a nado o por el espigón del Tarajal, el marido de Begoña ya no estaba al mando. Estaba de vacaciones.

No de vacaciones físicas, que arrancaron oficialmente al día siguiente de su visita relámpago a la ciudad.

Sino de vacaciones mentales. Esas que han convertido al presidente del Gobierno en un ausente de lujo que ni gobierna, ni toma decisiones, ni soluciona problemas, pero que sí disfruta de los privilegios asociados al cargo de quien está obligado a hacer todo eso.

Entre el 16 y el 31 de julio, el Gobierno local de Ceuta lanzó repetidas señales de alarma debido a movimientos inusuales en la frontera con Marruecos: aumento de pateras, más intentos de salto y mayor presión en El Tarajal. Las advertencias se envían a, al menos, cinco ministerios —Interior, Exteriores, Defensa, Juventud e Infancia y Política Territorial, así como Presidencia—, pero en la capital parece que la consigna es no dramatizar. Días más tarde, esto desemboca en una entrada masiva de personas que supera la capacidad de una ciudad que apenas cuenta con 19 kilómetros cuadrados y una frontera que lleva años equilibrando la presión migratoria con la diplomacia con Rabat.

Tres días para descolgar el teléfono

El episodio que ha suscitado la controversia comienza el lunes 27 de julio. Vivas llama a la Moncloa para advertir sobre un “riesgo inminente” y solicita hablar directamente con el presidente del Gobierno. No logra comunicarse. En el otro extremo de la línea se encuentra Diego Rubio, jefe de Gabinete de Sánchez, quien le ofrece un mensaje tranquilizador: están al tanto de la situación, que no se preocupe. Sin embargo, en Ceuta, la verdadera preocupación radica en que Madrid no se preocupa lo suficiente.

La llamada entre Sánchez y Vivas no se produce hasta el jueves 30, cuando la frontera “ya se había roto” y la ciudad enfrenta la llegada descontrolada de miles de personas por mar y tierra. Para ese momento, se han viralizado imágenes de guardias civiles desbordados, playas abarrotadas y vecinos perplejos por la situación, cubriendo así una buena parte de España y Europa. La conversación se centra en medidas urgentes y en el despliegue reforzado de fuerzas de seguridad; el tono evidencia que lo que comenzó como una alerta ha evolucionado hasta convertirse en un problema de Estado.

La cronología plantea varios interrogantes políticos esenciales:

¿Por qué se minimizó durante casi dos semanas un aumento en la presión migratoria?

¿Por qué el contacto directo con el presidente de Ceuta se demoró hasta que la crisis ya era evidente?

¿Qué protocolos fallaron para que cinco ministerios desestimaran las señales de advertencia previas?

En el ámbito interno, este asunto contribuye a la impresión de que la toma de decisiones en la Moncloa se ha tornado lenta, burocrática y excesivamente dependiente de ciertos cálculos políticos.

Inteligencia, contradicciones y guerra interna en el Gobierno

Las llamadas ignoradas desde Ceuta se entrelazan con un debate candente: qué sabía el Estado acerca de la posible avalancha antes de que se materializara. El Ministerio del Interior afirma que no recibió ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que advirtiera sobre una entrada masiva de migrantes. El delegado del Gobierno en Ceuta sostiene que no tuvo “ningún tipo de información” previa y que se percató de la magnitud del problema al observar a la multitud cruzar la frontera.

No obstante, diversas informaciones periodísticas apuntan en un sentido distinto. The Objective revela que informes de inteligencia —tanto militar como civil— sí alertaron al Ejecutivo sobre una posible oleada coincidiendo con la fiesta del Trono en Marruecos, y que esos avisos fueron ignorados sistemáticamente. La Cadena SER, citada por otros medios, también asegura que el CNI notificó “varias veces” al Ministerio del Interior, una afirmación que Marlaska rechaza de forma categórica.

Todo esto genera un Gobierno envuelto en contradicciones y reproches mutuos. Miembros del PP hablan abiertamente de una “guerra interna” entre Interior y Defensa, con los ministros “tirándose los trastos a la cabeza” mientras Sánchez aparece con más frecuencia en imágenes de vacaciones que en reuniones de crisis. Esta escena evoca episodios anteriores de falta de coordinación interministerial y refuerza las críticas sobre cómo, en momentos cruciales, la estructura de mando parece diluirse.

Para Ceuta, más allá del ruido del ámbito político, el problema es concreto: si hubo informes y nadie actuó, la ciudad quedó desprotegida; si no los hubo, el sistema de inteligencia y análisis de riesgos ha fallado estrepitosamente en una de las fronteras más sensibles de España.

Ceuta entre la presión migratoria y la diplomacia con Rabat

La crisis de finales de julio no se puede comprender sin considerar la vulnerabilidad estructural de la frontera y una relación con Marruecos en la que la migración se utiliza frecuentemente como herramienta política. Fuentes de inteligencia sugieren que Rabat facilitó y aprovechó la oleada, aunque no la planeó inicialmente, en un contexto de tensiones diplomáticas y mensajes de presión hacia Madrid.

Dentro de esta dinámica, la ciudad autónoma depende de:

Un despliegue estable y suficiente de fuerzas de seguridad.

Una coordinación fluida entre el Gobierno central y la administración local.

Una política definida sobre repatriaciones, acogida de menores y cooperación con Marruecos.

La tardía llamada de Sánchez, su posterior visita junto a Fernando Grande-Marlaska y el anuncio de medidas urgentes se interpretan en Ceuta como una reacción necesaria, aunque llega como un gesto tardío que ocurre ya cuando el daño se ha consumado. La pregunta que persiste es si, una vez superada esta crisis, se fortalecerán los mecanismos de alerta y respuesta o si se repetirá el patrón de ignorar el problema hasta que se desate la crisis.

Curiosidades y detalles del caso ceutí

Más allá de los grandes titulares, esta secuencia deja algunos datos sorprendentes: