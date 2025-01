Ramón Pérez-Maura cierra al pico a la izquierda que cacarea contra Felipe VI

Felipe VI cumple cincuenta y siete años.

El monarca consolida su liderazgo y alcanza la cima de las personalidades mejor valoradas en Europa. El rey tiene que hacer frente a las críticas que le llegan desde una izquierda que rabia con él. Desde Irene Montero, que hace unos días tachaba de ‘antipatriota’ a Felipe, a Pablo Iglesias, quién aseguró en una entrevista con Luis María Ansón que su mayor fracaso había sido no convencer a Sánchez de la creación de una república plurinacional.

Felipe ha sido muy criticado por no participar en el show orquestado por Moncloa en la conmemoración de los cincuenta años del fin de la dictadura, un acto al que no acudió. Los reproches por parte de la exministra de Igualdad no tardaron en llegar, según ella el monarca es rey gracias a que un dictador fascista, Franco, puso en la jefatura de Estado a su padre.

Ramón Pérez-Maura, director de opinión de El Debate, analizó las claves de esta estrategia de la izquierda para dinamitar la monarquía en ‘En boca de todos’ (Cuatro) este jueves 30 de enero de 2025:

“Esto es lo propio de Pablo Iglesias. No creo que pueda sorprender a nadie. En España tenemos un partido de extrema izquierda que no se quiere llamar de extrema izquierda, nadie le llama extrema izquierda, habla mucho de la extrema derecha, pero Iglesias no le llaman extrema izquierda. Y ese partido hace lo que siempre han hecho desde la Revolución Francesa, querer cortar la cabeza a los reyes. No creo que tenga mucho respaldo popular, creo que en este momento don Felipe está viviendo su momento de mayor popularidad desde que llegó al trono”.

La valentía de Felipe VI en Paiporta fue, según Pérez-Maura, lo que tuvo un gran peso en su popularidad, a diferencia del presidente del Gobierno: