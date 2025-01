Un escocido Ramón Espinar asesta el golpe definitivo a Pablo Iglesias: “Acabó haciendo el ganso en una taberna”

Pablo Iglesias incendió el gallinero de la izquierda.

El cofundador de Podemos se vio cara a cara con el periodista Luis María Ansón. En una conversación de tres horas, hablaron absolutamente de todo, del Gobierno, de la corrupción, de la derecha, de la izquierda, pero cuando tocaron el punto de la Monarquía, Iglesias aseguró que la Monarquía simplemente había consistido en sobrevivir y que nunca se había preocupado de la democracia.

Además, el que fuera líder del partido morado relacionó su gran fracaso político al hecho de no haber hecho entender a Sánchez que, una de las claves de la supervivencia de su partido, pasaba precisamente por no haber creado una república plurinacional.

Estas declaraciones sentaron como una auténtica patada a Ramón Espinar, el tertuliano de ‘En boca de todos’ (Cuatro) y exdiputado del partido, cargó sin miramientos contra Iglesias dejando a los presentes con la boca abierta.

Según Espinar, el mayor fracaso en política de Pablo Iglesias fue “convertir una fuerza política de cinco millones y medio de votos”, que estaba cerca de ser la fuerza mayoritaria de la izquierda y de disputar el Gobierno de este país, “en una fuerza política de nicho con un cinco por ciento que termina haciendo el ganso en una taberna petada de iconografía hiper ideologizada” que solo cala en un porcentaje muy pequeño de la población.

“Después de habernos dicho a todos los que militábamos con él que acudimos a platos de televisión que somos unos vendidos y que venimos aquí a codearnos con la casta y con lo peor de lo peor porque nos hemos vendido y nos hemos entregado al sistema pero él se puede permitir hacer una entrevista con Luis María Ansón en El Español. Nos llama traidores, vendidos, pero bueno, no te puedes imaginar lo de las redes sociales ”.

Espinar denunció el acoso sufrido por hooligans del propio partido durante un tiempo en redes sociales, unos ataques orquestados “por lo que quedó en Podemos y la gente que quedó en la dirección de Podemos” contra las voces críticas.

El exdiputado de Podemos se despachó tranquilo contra el que fuera su jefe, mandándole un contundente mensaje:

“Tu gran fracaso en política no es no haber convencido a Pedro Sánchez de la República Plurinacional. Eso se podía haber conseguido si hubiéramos conseguido conservar una herramienta política que podía disputar el poder político en este país y no te hubieras conformado con un partido de nicho del cinco por ciento, eso sí, muy férreamente controlado por ti y tus amigos”.