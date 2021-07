«Sayonara, baby»: Los mejores troleos a Alberto Garzón por usar a Schwarzenegger en su campaña contra la carne

Alberto Garzón, que fue humillado y desacreditado por el Gobierno de Pedro Sánchez por pedir a los españoles que consuma menos carne, ha buscado un ‘aliado’ en el actor y exgobernador republicano de California Arnold Schwarzenegger.

El ministro comunista de Consumo se ha hecho eco de una recomendación lanzada por Schwarzenegger.

En el vídeo, Schwarzenegger, reconocido defensor del cuidado del medio ambiente, invita a los ciudadanos a ser «parte de la solución» descartando el uso de plásticos y comprando productos locales. Asimismo, mientras se observa una imagen del actor comiendo junto a su pony, aconseja comer menos carne.

«No te digo que no comas nada de carne, porque si no, estaría diciendo no comas nunca más escalope vienés y eso es imposible. Pero come menos. Suprime la carne dos días a la semana. Y de esta manera, salvaremos el clima y el mundo. Confía en mí», subraya Schwarzenegger.