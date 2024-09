El plantón de Anne Hathaway a Sánchez desata un cachondeo planetario: «Le han mandado a su peluquera»

Peor no le pueden salir las cosas a Pedro Sánchez.

Su Gobierno había aflojado 2,5 millones de euros para que Anne Hathaway, la actriz y activista estadounidense reconocier al presidente español en un acto de la organización ‘He for She‘, dependiente de ONU Mujeres, por su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres de la ONU durante la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sin embargo, el presidente se quedó sin conocerla. Hathaway, embajadora de ONU Mujeres, declinó su asistencia al acto por problemas personales.

Y, para más inri, Óscar Puente había ayudado a la causa para que el troleo pudiese ser aún mayor dándole bombo y platillo a ese encuentro:

Dios mío. Esto no se si lo va a superar Feijoo. “Anne Hathaway entregará un premio a Pedro Sánchez la próxima semana en Nueva York”. https://t.co/5mQqxfaQxZ vía @La_SER — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 19, 2024

En redes sociales le cayó la del pulpo a Pedro Sánchez:

¿Sabéis lo del timo del falso Brad Pitt? Pues a Sánchez le han hecho el timo de Anne Hathaway. 2,5 millones nos ha costado la broma… pic.twitter.com/DPeQqk1fgR — Los Meconios (@LosMeconios) September 25, 2024

Anne Hathaway tenía que entregarle un premio a Pedro Sánchez en Nueva York pero, igual que hace él, la actriz ha cambiado de opinión y no ha ido.

La broma nos ha costado a los españoles 2,5 millones de euros. pic.twitter.com/Mj3v18JRnv — Capitán Gral de los Tercios/Virrey de las Américas (@capTercio) September 25, 2024

EXCLUSIVA🔴: Pillan a Pedro Sánchez de tardeo en una terraza con Anne Hathaway. pic.twitter.com/giAeCUQWIk — 3 M.C. (@tresmasciento) September 25, 2024

España ha pagado por esta foto, que iba a ser con Anne Hathaway, la cantidad de 2,5 millones de euros de dinero público. Sí, Pedro Sánchez se ha fundido en una foto el tratamiento para el cáncer de mama metastásico que hubieran podido recibir 26 españolas. pic.twitter.com/lqhgGeYfS7 — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) September 25, 2024

