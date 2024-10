La mayor pesadilla de Sánchez vuelve a repetirse: pitos y gritos al socialista el 12-O

Lo intentó por todos los medios pero no pudo conseguirlo.

A pesar de la lluvia este 12-O, Pedro Sánchez no se ha librado, un año más, de los habituales pitos y gritos el día de la Fiesta Nacional. Con un gran dispositivo de seguridad para alejar al público todo lo posible, el socialista no ha evitado que en la retransmisión del desfile militar en TVE se colaran los abucheos dirigidos a él.

El presidente del Gobierno se lo tiene bien aprendido. Llega instantes antes que los Reyes a la zona de autoridades con el fin de que los atronadores gritos contra él no duren mucho.

Los ciudadanos, situados en las inmediaciones de la Plaza Neptuno a pesar del mal tiempo y la lluvia han mostrado su hartazgo con el socialista tras las ultimas revelaciones sobre el caso Koldo, la imputación de Begoña Gómez, y la ‘ley Txapote’.

Los gritos de «¡dimisión!» y «¡ladrones!» se han unido a la par que los aplausos dirigidos a la Corona debido a la cercanía temporal entre ambas llegadas al acto.

Lo habitual en la sanchista TVE.

Este 12 de octubre, Fiesta Nacional, RTVE ha seguido minuto a minuto el desfile militar presidido por los reyes y marcado por las abundantes lluvias que han llevado a suspender el desfile aéreo que se celebra como cada año.

Eso sí, a pesar del dispositivo de seguridad montado por Defensa a fin de evitar los ya habituales abucheos dirigidos a Pedro Sánchez pidiendo su dimisión, el socialista no ha podido esquivarlos y se ha colado algún grito en la televisión pública.

El presentador Xabier Fortes a la llegada de Pedro Sánchez mostraba su alegría por los pocos gritos que se oían debido a las condiciones meteorológicas del día:

«A ver si somos capaces de escuchar algo, la cámara está un poco distante, vamos a ver… No hemos escuchado este año mucha música de viento, no sé si el día no ha acompañado a que haya mucha gente en los alrededores del paseo… pero algo sí intuimos que se ha producido».