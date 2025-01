¡Maldita hemeroteca! Yolanda Díaz se come con patatas su exigencia de que la jubilación no excediese de los 65 años

Julio de 2023, una fechas antes de las elecciones.

Yolanda Díaz, candidata de Sumar y ministra de Trabajo en funciones del Gobierno Sánchez, prometía a grito pelado en un mitin en Aragón que ella no iba a consentir que para una amplia mayoría de colectivos profesionales en España la fecha de jubilación excediese de los 65 años:

Quiero ser clara. El proyecto de Sumar quiere decir que un trabajador que se sube a un andamio no puede trabajar a partir de los 65 años. Que un docente o una docente no puede trabajar a partir de los 65 años. Que una limpiadora, una camarera de piso, una cajera, quien queráis, un celador, no puede trabajar a partir de los 65 años.

Por tanto, también os pido el voto el 23 de julio para decir que vamos a sostener con dignidad las pensiones públicas de nuestro país y no vamos a permitir que se alargue la edad de jubilación en España. Cuidado. Se trata de que se ajusten el cinturón ellos. Y se trata de que nosotras vivamos mucho mejor. Insisto, hacedlo con entusiasmo, porque es posible.