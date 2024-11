Aldama siembra el pánico en Moncloa con este aviso a Sánchez: «Va tener pruebas, que no se preocupe»

Está dispuesto a seguir cantando la Traviata y lo que haga falta.

Víctor de Aldama, que tras su explosiva declaración en la Audiencia Nacional el 21 de noviembre de 2024 quedó en libertad provisional horas después, anunció en los exteriores de la prisión de Soto del Real que estaba dispuesto a seguir colaborando con la Justicia:

Solamente decir dos cosas. Una: el señor presidente me ha llamado ‘delincuente’ y ‘personaje’. Este señor tiene que saber que él es mitómano, mitómano, y tiene alzhéimer, porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que si me conocía, no contestó y, de repente, cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle y no en zonas privadas, ¿vale? Eso una.