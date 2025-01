El ‘pichoncito’ al banquillo: lo que deberá explicar el hermano de Sánchez ante el juez

Llegó el día que la familia de Pedro Sánchez tenía marcada en el calendario: la declaración del ‘hermanísimo’ David Sánchez -también conocido como David Azagra, su nombre artístico- en el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz para responder en la causa que lo señala por presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias) y la Hacienda Pública. La investigación también ha terminado con la imputación del presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo.

La instrucción, encabezada por la jueza Beatriz Biedma, señala al músico por la creación en 2017 de un puesto de alta dirección para el que la Diputación, encabezada en ese entonces por Gallardo, tuvo que cambiar el presupuesto destinado para ese año pese a que el propio presidente de la Diputación consideraba que era “excesivo” en un principio para ‘cambiar de opinión’ tres días después y ampliar las cuentas del Estado.

Pero no es solo lo opaco de la creación del puesto que ostenta Sánchez lo que llama la atención. El hecho de que no tuviera despacho desde abril de 2023 hasta mayo de 2024, justo cuando se interpuso la denuncia, es algo que Biedma considera “llamativo”.

Abonando a los indicios de irregularidad es que varios directores de conservatorios de Badajoz han reconocido el juzgado que desconocen tanto la ubicación como quiénes conforman la Oficina de Artes Escénicas, que son sus supervisores. Una de ellas declaró que no tiene relación con el hermano de Sánchez desde antes del confinamiento.

Solo la actual directora del conservatorio superior, María del Rosario, ha afirmado que el hermano del presidente sí tenía un despacho en el conservatorio, en la zona de la biblioteca, hasta el año 2022.

Más extraño todavía es todo lo que tiene que ver con las cuentas y la situación fiscal del músico. Por ejemplo, su residencia fiscal en Portugal cuando sus ingresos son producto de su trabajo en la Administración Pública.

En la denuncia inicial interpuesta por Manos Limpias señalaba la irregularidad de que no acudía a su puesto de trabajo y que vivía en Elvas, un pueblo de Portugal, para pagar menos impuestos. Pero todo lo que rodea a la residencia del hermanísimo es opaco porque algunos medios han afirmado que comparte piso con Gallardo.

Otro aspecto que deberá aclarar Sánchez en el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz es su situación con Hacienda. Pese a que el organismo dirigido por María Jesús Montero afirma que no existe ningún delito fiscal y avaló que pudiera ostentar un cargo público y residir en el extranjero, el informe presentado por la AEAT también genera dudas.

Los tres inspectores del organismo que declararon que no suelen hacer estos informes porque sus funciones no corresponden al de un inspector en provisión de antigüedad. Además, señalan que no es común que este tipo de expedientes se envíen sin firma.

También declara Gallardo

Hasta nueve altos cargos de la Diputación son señalados en la causa, empezando por el presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, quien también acudirá a declarar hoy a las 10.00, media hora después de que lo haga el hermano de Pedro Sánchez.