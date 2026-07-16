La UE da luz verde a la amnistía: Puigdemont tiene vía libre para volver a España

Premio para el golpista y para quien lo respalda.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió este 16 de julio de 2026 una sentencia que avala en lo esencial la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para los implicados en el procés, entre ellos Carles Puigdemont.

Según las primeras informaciones y en línea con las conclusiones del abogado general Dean Spielmann de noviembre de 2025, el fallo considera que la norma no vulnera de forma grave los intereses financieros de la UE ni es incompatible con la directiva antiterrorismo en los términos planteados.

Esta resolución supone un importante espaldarazo judicial para el expresidente catalán y actualmente prófugo de la Justicia española y otros líderes independentistas que permanecen en el extranjero o pendientes de la aplicación plena de la medida de gracia.

Aunque el fallo no tiene efectos automáticos ni inmediatos, despeja uno de los principales obstáculos que el Tribunal Supremo había utilizado para no aplicar la amnistía al expresident: la posible colisión con el derecho comunitario en materia de malversación y terrorismo.

El TJUE resolvía las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del 1-O y la Audiencia Nacional (relacionadas con la causa de los CDR por terrorismo). El abogado general ya había señalado que los fondos europeos no se vieron perjudicados de manera que impidiera la amnistía y que la ley responde a un contexto de reconciliación política.

Fuentes de Juntos por Cataluña han expresado su satisfacción y confían en que este dictamen acelere los trámites pendientes.

Puigdemont, exiliado desde 2017, podría regresar a España en los próximos meses, previsiblemente en octubre, una vez que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso de amparo y el Supremo archive las causas o levante las medidas cautelares.

El Constitucional, de mayoría progresista, ya avaló la constitucionalidad de la ley y se espera que actúe en septiembre u octubre, instando al Supremo a aplicar la amnistía. El juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, había mantenido la euroorden y la orden nacional de detención argumentando que la malversación no era amnistiable.

El fallo del TJUE no cierra el caso de inmediato. Los tribunales españoles deben interpretarlo y aplicarlo. Expertos jurídicos señalan que el regreso efectivo de Puigdemont aún puede dilatarse varios meses por trámites procesales, posibles nuevos recursos o interpretaciones restrictivas del Supremo.

Esta sentencia marca un hito en uno de los capítulos más controvertidos de la reciente historia española: la apuesta del Gobierno por la amnistía como herramienta de reconciliación frente a las tesis de quienes la ven como una cesión que debilita la igualdad ante la ley.