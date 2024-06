Pedro Manuel Hernández López: «Extrañeza y tranquilidad: los nuevos pilares del Gobierno»

Extrañeza» y «tranquilidad» son dos estados psicológicos de ánimo que a veces suelen ir contrapuestos o enfrentados en las personas que experimentan una «desrealización» cuando lo que están experimentando, viendo o escuchando creen que no es real o está distorsionado por alguna circunstancia que supera la realidad cotidiana. Se trata de una alteración emocional causada por algo inesperado, imprevisto, novedoso o extraño, cuya principal consecuencia es desviar toda nuestra atención de lo que la causó.

Desde el 5 de julio de 2024, día de San «Bonifacio» –que por cierto, también empieza como «Benalmádena » y ambos con la simbólica letra «B» de «Begoña» , la mujer de Pedro Sánchez– dos nuevos conceptos han sido elevados por el presidente Sánchez a la categoría de los «nuevos pilares» de su Gobierno. «Extrañeza» es la palabra que todos ellos emplean para «sosprenderse» de la anómala actuación judicial sobre la investigación a Begoña Gómez para que desviemos todo nuestro interés del caso . Y «tranquilidad» para aparentar que no pasa nada,cuando la realidad es todo lo contrario. Lo que está ocurriendo es muy grave y amenaza la estabilidad personal del presidente y la continuidad del Gobierno por mucho que todos intenten convencerse y convencernos de que solo es un totum revolutum de supuestas corruptelas y prevaricaciones que no van a llegar a ninguna parte. «No hay nada de nada» — ya lo dice el informe de la UCO– excepto las falsas imputaciones y mentiras contra el presidente Sánchez y su esposa bssadas en las «calumnias» y en los «bulos» de los tabloides digitales y de la máquina del fango del partido de Feijóo y de Abascal.

¿Coincidencia, predestinación,o intencionalidad …? Quizás un poco de las tres , aunque me inclino mucho más por esa intencionalidad aviesa del » Puto Amo». Si echamos mano de las hemerotecas, estas nos van a confirmar que la presencia de Dª Begoña Gómez, la querida esposa del presidente Sanchez en el mitin vespertino de la malagueña Benalmádena — a la que no se la esperaba ni por equivocación, ya que desde las últimas elecciones generales del pasado julio en el mitin de Getafe nunca se la había visto en ningún otro con su marido– tenía una clara y manifiesta intención: convertir el mitin del PS(OE) en un acto de exaltación casi patriótica de su mujer en el que todos los militantes la recibieron al unísono grito de ¡Begoña, Begoña, Begoña…! Con su presencia Sánchez ha pedido apoyo a toda la familia socialista –sin pedirlo– como respuesta a ser citada a declarar por el juez Juan Carlos Peinado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid , el próximo 5 de julio a las 10.00 horas, en calidad de «investigada» por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

¿»Extrañeza»…? Es la nueva palabra impuesta por el » puto amo» Sánchez a todo su servil gabinete ministerial para que lo repitan a troche y moche –como auténticas cotorras aunque no venga a cuento– y así lo están haciendo «todos a una», como hizo el cordobés pueblo de Fuenteovejuna en la obra cervantina del mismo nombre en el 1619.

La primera en reaccionar con esa pseudo «extrañeza» oficial –como respuesta a la citacion del juez a Begoña Gómez– ha sido la ministra Portavoz, Pilar Alegria, en la rueda de prensa poco después de finalizar el Consejo de Ministros. En ella, sin su habitual y fingida sonrisa, ha mostrado irónicamente su falsa «extrañeza» y su insegura «tranquilidad»–esa segunda nueva palabra tambien impuesta por Sánchez con el mismo objetivo– ante la nueva situación procesal de la «señora» del presidente.

«Extrañeza» por el hecho y la casualidad de que esta «bomba» política se haya conocido esta semana al final de la campaña de las Elecciones Europeas y que haya sido a través de los medios de comunicación (¿…?) como manifestó mintiendo cínicamente Sánchez en su segunda epistola a la sufrida ciudadanía y «tranquilidad» porque aquí , en este affaire, «no hay nada de nada» –como ya ha ratificado y repetido hasta la saciedad el particular coro de lenguaraces papagayos y cotorras ministeriales.

Todos van repitiendo el mismo mantra: «aquí lo único que hay es una campaña del fango de la derecha de Feijóo y de la ultraderecha de Abascal y de los grupos ultraderechistas como «Manos Limpias»‘ y «Hazte Oir».

Fango y más fango, esta es la unica posición permanente de la oposición de nuestro país y lo único que aporta a la politica. ¡Quién le iba a decir a Umberto Ecco que su famosa «maquina del fango» –acuñada para su novela «Número cero» (2015)– iba atener tanto éxito en la socialcomunista España del autarca Pedro Sánchez e iba a dar para tanto!

¿De verdad sintió Ud «estrañeza» ministra Alegria con esta desconocida e inesperada noticia? ¿A caso su progresista y demócrata líder –el presidente Sánchez– no les informa nunca de nada en esos importantes Consejos de Ministros que, de modo ordinario, se celebra todos los martes? ¿O tal vez desconocen que su gran jefe — ese a quien llaman «el puto amo», el de la jactanciosa y prepotente pregunta capciosa al periodista cuando le increpó con una indisimulada socarronería…¿de quién depende la Fiscalía General? ¿eh…? ¡ Pues ya está!– conocía que el juez le había notificado a su mujer la «condición de investigada» el mismo día en que el anunció su voluntario e histriónico «retiro» político-espiritual para esa supuesta reflexión , el pasado 25 de abril, sobre su irrefutable continuidad al frente del Gobierno?

Una de dos: o no se enteran de nada o mienten tanto como su presidente… Más no porque … eso es imposible. Les recuerdo que, si el embustero Pinocho viviera y se encontrara con el, sin lugar a dudas, le haría una gran y generosa reverencia –aún a riesgo de fracturarse la columna vertebral– y quitándose su amarillo y picudo sombrero rematado con una pluma roja a modo de penacho, le saludaría con mucho respeto y admiración diciéndole con una parsimoniosa y severa solemnidad :¡MAESTRO! ¡Oh, gran MAESTRO!

Otro que ha salido rápidamente al paso como «vocero» oficial y gran bufón de la » Corte de las Mentiras» del PS ( la «O» y la «E» ya no existen) en el Congreso, ha sido Patxi López — «el Patxi pá los amigos», el de toda la vida y el que se ha olvidado por completo que, en su momento, fue «Lehendakari» gracias al apoyo y votos del PP –que se ha sentido profundamente turbado y «extrañado», como no podía ser de otra manera, porque Begoña, Gómez, «formalmente» aún no tiene la condición de investigada porque «no ha sido llamada a declarar». Y van dos. Otro que, al parecer, tampoco se ha enterado porque ni quiere ni le interesa. Pero… como no hay doa sin tres, ahora le ha tocado el turno –de hacerse pasar por una «cotorra muy extrañada»– al ministro de Interior, Fernando Marlaska (sin Grande, porque como muy bien saben hace ya años que perdió su «grandeza» no solo de su apellido sino también de su condición moral y ética) cuando, presa de esa inesperada «extrañeza» , ha criticado la decisión de su colega el magistrado Peinado al citar como «investigada» a Begoña la mujer del presidente, a escasos 5 días de las elecciones al Parlamento Europeo.

El mismisimo Pedro Sánchez, en persona, como si se tratase de Saulo de Tarso –pero ya en su etapa de apóstol del gran Jesús de Nazareth y no en la de gran inquisidor y perseguidor de los seguidores del Nazareno– en su segunda «epistola» dirigida (no a los Corintios ni Tesalonicenses) a la ciudadania y difundida por las redes sociales, ha estimado al igual que Marlaska, que todo lo de su mujer es muy, muy «extraño» y, ha acusado al PP y Vox de querer interferir en el resultado del 9-J.

Como en todo este guiñolesco y esperpéntico show político –al que nos tienen acostumbrados «Sanchez and his Government boys» nunca faltan ni la trianera y palmera ministra de Hacienda, Montero, ni el ladrador oficial «Óscarcerbero» Puente, este — como le gusta sopar en todos los platos aunque no tenga pan ni se le haya invitado– condidera asi mismo, que la citación de la Sra. Gómez como investigada carece de fundamento y solo puede interpretarse en «clave electoral» de la oposicion y, por eso ha llamado a sus votantes y a las izquierdas del pueblo español a responder el domingo en las urnas y a decir «NO'», una vez más, a este tipo de rastreras y cenagosas maniobras de la «fachosfera pepera y voxera».

Por su parte el ministro de Presidencia y de Justicia , Félix Bolaños, pese a ser muy cauto y respetar –«entre comillas»– la decisión de los jueces, cree que la acusación contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias es «una denuncia falsa más» –que se lanza y se repite en las filas del PP y de Vox– sólo y exclusivamrnte para hacer daño al Gobierno y a la vez le parece poco ortodoxo que la citación del Juez a Begoña casi haya coincidido con los comicios al Parlamento Europeo.

Todos sus «corifeos» repiten y repiten como parlanchinas cacatúas que hay una «norma no escrita» que consiste en que los jueces deben esperar a que concluyan las elecciones para poder tomar esas decisiones molestas para los políticos. Otro privilegio más que se atribuyen los políticos de Sánchez.

Pero si lo vemos desde el punto de vista de los ciudadanos –lo que nos interesa a todos como votantes– es conocer qué grado de implicación judicial podrían tener los políticos, no vaya a ser que nos equivoquemos al votar y es mucho mejor, más ético y más sano para la enfermiza política que nos imparten es mucho mejor saberlo antes que después.

Según esa norma «no escrita» ¿cuánto tiempo tendrían que retrasar los jueces sus actuaciones judiciales en este año en el que se han sucedido tres convocatorias electorales casi sin solución de continuidad, y no está claro que no se repitan alguna de ellas…?. ¿Tendrían los jueces que esperar hasta la Navidad…? De ser asi ¿ estaría bien dar un disgusto a algún político en tan entrañables y familiares fechas navideñas? Yo creo que no procedería.

Ya lo saben. Ni «extrañeza» con lo que no es extraño ni raro ni «tranquilidad» con lo que nos debe preocupar e inquietar. Lo contrario seria ponernos a su nivel político e ideológico…¡ y por ahí, si que no!.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.