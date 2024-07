Laureano Benitez Grande-Caballero: «La última Cruzada (memoria de un superviviente)»

(Texto extraído del libro del autor BABILONIA 2.0: EL MUNDO DE LA BESTIA)

He sobrevivido a tres meses de encierro y tortura, y a la presión para que me sometiera a la dictadura de un bozal que buscaba hacerme un esclavo más de la granja humana.

He sobrevivido al plan de exterminio de unas pócimas letales y satánicas, salidas de las retortas del mismo infierno.

He sobrevivido al flúor, a los antibióticos, al aluminio, al glifosato, al grafeno, y a toda la comida diseñada en 3-D-

He sobrevivido a los metales tóxicos vomitados mediante estelas por aviones asesinos.

He sobrevivido a los móviles, a las pantallas, al ojo de Horus que quiere vigilarme desde las antenas del Averno.

He sobrevivido a las corruptas sirenas que desde la Costa de la Muerte te ofrecen manzanas envenenadas con maléficas drogas.

He sobrevivido a quienes me hablaban del poliamor, a los que me decían que mi voluntad es la Ley, que hiciera lo que me diera la gana, porque nada es pecado.

He sobrevivido a los demonios que irradian sus vómitos electromagnéticos desde las almenas del 5G.

He sobrevivido a los tentáculos de las Circes que pretendían castrarme con sus lenguas de víbora.

He sobrevivido al Himalaya de mentiras vomitadas por los medios de comunicación.

He sobrevivido a los dioses del AUM, a los tambores de las Pachamamas, a las Kalis y boddhisatvas nuevaeristas.

He sobrevivido al rastreo de los drones, a los chips omnipresentes que miran amenazantes desde sus códigos barrados.

He sobrevivido a la náusea de Babilonia la Grande, al horror de un mundo atenazado por las garras del Maligno.

He sobrevivido a los endriagos y a los espíritus inmundos que conforman las malvadas huestes del Señor de las Moscas.

He sobrevivido a la pestilencia infernal de gobiernos completamente emekaultrados.

He sobrevivido al cansancio, a la depresión, al miedo, a la desesperanza.

Con la ayuda de Dios, sobreviviré a la huella de carbono, al dinero digital, a la identidad digital, a los drones asesinos, a persecuciones y acosos, y no tendrá nada que hacer conmigo la Marca de la Bestia.

Porque me declaro libre, hijo de Dios, un alma inmortal que nadie podrá arrebatarme, aunque las hordas del infierno se abatan sobre mí.

Ahora sí: estoy preparado, estoy listo para la última Gran Cruzada.

Marcharé con todos vosotros, cogidos de la mano, la mirada al frente, desafiante, hermanados en intrépidas falanges, por los caminos de la libertad y la dignidad.

¡VENCEREMOS! PORQUE, ¿QUIÉN COMO DIOS?

Para ver un vídeo sobre el texto del artículo: https://www.youtube.com/watch?v=yX74dAUC0uc