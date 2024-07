Pedro Manuel Hernández López: «Esta comparación si que es odiosa»

Aunque el pasado 15 de julio Periodista Digital me publicó un artículo titulado «¿Las comparaciones suelen ser siempre odiosas…»? en el que reflexionaba sobre la verdad de dicha afirmación en forma de pregunta, aportando citas de literatos célebres e importantes que afirmaban que si, que todas las comparaciones suelen ser odiosas . Apoyando sus afirmaciones en que, aunque a los seres humanos nos encantan las comparaciones por motivos biológicos y culturales –al «compararnos» aprendemos los unos de los otros– sin embargo, la psicología moderna nos recomienda evitar comparar a las personas, decisiones o actitudes en hechos concretos que suponga un grave menosprecio social en el que peligren la estabilidad social y la seguridad ciudadana.

Esto es frecuente que ocurra en la vida política, por eso en el artículo manifesté que las comparaciones en «política» –sensu lato– no son siempre odiosas, sino que , son «obligatorias», «necesarias» e incluso «saludables» porque afectan esencialmente a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y, a veces, sus consecuencias al honor y a la dignidad, cuando no, a la integridad física personal.

Y aquí hemos llegado al «nudo gordiano». En esta ocasión al gran Alejandro Magno no le ha echo falta cortarlo para poder deshacerlo , sino que ha bastado con ver los canales de televisión o leer los distintos medios periodisticos, aunque algunos sean tachados por Sánchez y sus progresistas y democráticos socios como «pseudomedios» –financiados y creados por la peligrosa máquina del fango de la fachosfera del PP de Feijóo y de VOX– para así desacreditar y laminar al Gobierno y a su actual política.

A lo largo de las dos fallidas comparecencias de Dª. Begoña Gómez y, que por cierto, ha decidido por recomendación de su abogado no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado –titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid– en su segunda visita y comparecencia como persona «investigada» por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a varias adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés.

Tanto en su primera visita y comparecencia al Juzgado, del pasado 5 de julio, como en la segunda de ayer viernes, dia 19, no ha declarado acogiéndose a su derecho a guardar silencio. No obstante, las medidas de seguridad para proteger su intimidad y blindar su seguridad personal de los más de 40 medios de comunicación — que se dividían en el Paseo de la Castellana entre la fachada principal del Juzgado y la puerta del garaje por donde entraría– y de los manifestantes apostados allí, aunque separados por las multiples vallas colocadas por la policía, han sido muy visibles por haber rebasado con inusitadas creces todas las expectativas.

El generoso y desorbitado dispositivo policial que el titular de Interior, el ministro Fernando Marlaska –pero sin «Grande», por haber perdido su dignidad personal y su honorabilidad judicial al venderse por una plaza en el Ejecutivo sanchista– desplegó a tal fin y con todo su cariño, por la cuenta que le traía, no se lo saltó un galgo y ya lo hubiera deseado tener para si el mismísimo presidente de los EE UU.

Aparte de haber cortado el carril- Bus, y de que las cámaras municipales a pie de calle dejaran de funcionar en la zona de los Juzgados de Pza. de Castilla (para evitar la grabación de imágenes) , Marlaska ha blindado a conciencia los aledaños de los Juzgados con más de 200 policías, 25 furgones (con capacidad para 8 agentes cada uno ), varios drones y un helicóptero para proteger a Begoña Gómez e impedir el acceso de los periodistas, apesar de que la super-ciudadana Begoña Gómez, ni tan siquiera iba a entrar por la puerta principal, sino que lo haría–como así ha sido– en un vehículo con las ventanas tintadas a través del garaje del Juzgado.

Este impresionante macro despliegue policial y las medidas de seguridad usadas en estas dos ocasiones han roto todos los registros imaginables. Ni tan siquiera la Infanta Cristina gozó de estos privilegios, lo cual, aparte de paradójico, resulta cuando menos, incomprensible y altamente vergonzoso: ella tuvo que hacer el «paseíllo» –a modo de un pre- juicio social y casi condenatorio– cuando fue a declarar como imputada a los juzgados de Palma de Mallorca por el caso Nóos.

A demás de la indecorosa e inmoral «comparación» que supone este bochornoso y ominoso despliegue de efectivos comparado con el que le dispensaron a la Intanta Elena, esta comparación se nos parece, se nos parecea, demás, de descaradamente odiosa e injusta, necesaria por obligación. Establecida dicha comparación, queda puesta –una vez más de manifiesto– la cicatera desigualdad de trato en la aplicación de su partidista «Ley del embudo» a la que nos tienen costumbrados. No debemos olvidar otro ejemplo de su doble vara de medir a la hora de dotar de los medios necesarios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para cumplir con dignidad y seguridad las misiones a ellos encomendadas.

Me ha estoy refiriendo a esa fatídica y aciaga noche del día 9 del pasado mes de febrero de este mismo año, pero ni olvidada ni borrada. Esa noche –mientras cumplian con su deber– dos agentes de la GC del Mar fueron asesinados a sangre fría, cuando en compañía de 4 agentes más y abordo de una simple Zodiac neumática fueron arrollados y embestidos por una potente y semirrígida narcolancha de 14 metros de eslora a la que intentaban detener en el Puerto de Barbate porque — según fuentes de la misma GC– las 5 patrulleras de Cádiz llevaban varios meses averiadas y fuera de servicio.

En esa ocasión, ese fue el único despliege de medios para combatir el narcotráfico y proteger la salud pública de los ciudadanos con el que contaron y siguen contado– aún hoy — los agentes destinados en el SEMAR de Cádiz. Aunque esto suene a una novisima película de ciencia ficción, no, no lo fue. Se trató de la triste realidad pura y dura en la que viven cada día los 365 días los agentes de la GC del Mar (SEMAR). Una zodiac neumática de escasos 5 metros, sus armas reglamentarias y sus chalecos antibalas como único equipo para luchar contra potentes y rápidas narcolanchas semirrígidas de entre12 y 14 metros de eslora, 900 caballos de potencia, tres motores y 5.000 kilos de peso. ¡Increíble pero cierto!

Esta ha sido, es –y espero que no sea nunca más– la nefasta, bochornosa e indignante «comparación» entre todos los medios despilfarrados por Marlaska –«sin Grande»– para salvaguardará la seguridad e identidad de Begoña Gómez y los no usados con los guardias civiles asesinados en Barbate . Por eso, hoy no me queda más remedio que proclamar a los cuatro puntos cardinales que en política, –aunque cualquier comparación sea tremendamente odiosa y mezquina– es humana y legalmente necesario poder comparar situaciones concretas en las que ha brillado la desvergüenza, la falta de moral, de justicia y de dignidad del verdadero responsable o responsables de la situación ocasionada por y con su irresponsable e indolente conducta.

Si no dimitió por el affaire del Puerto de Barbate — pese a la violenta muerte de los dos guardias civiles a sangre fria y coreda por la cínica y jaleante canalla que la presenció, mucho menos lo hará por haber dilapidado «larga manu» e innecesariamente múltiples recursos –del erario publixo que todos pagamos y por tanto a todos nos pertenece– para blindar, nada más y nada menos que a Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez ante los medios y los manifestantes.

¿Cabe mayor desvergüenza e inmoralidad en un Gobierno que se autoproclama democrático y progresista…? Y por si a algunos la respuesta no termina de convencerles, les recuerdo, una vez más, que «esos son sus principios y que si no les gustan..tiene otros». Por eso sigue siendo el » Puto Amo» .

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.