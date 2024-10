Pablo D. Escolar: «Asesinatos encubiertos»

No hay nada como poseer el poder de la difusión para mentalizar a la colectividad de la bondad de ciertos hechos que, por su propia naturaleza, son aborrecibles y despreciables. No hace falta mucho esfuerzo para demostrar que las guerras son manipulaciones semánticas para esconder unos o muchos asesinatos de personas y destrucción de sus propiedades. Es así que todo el que promueve una guerra, sabiendo con todo conocimiento que ella es para matar personas, es un asesino. Y él dirá: “que me importa el calificativo de asesino si yo consigo mi objetivo”

Pero si entramos en el terreno de matar a los más pequeños, muchas veces los que aún no han nacido, el asesinato es el mismo, aunque la publicidad de los políticos pretenda convencernos de que el matar a este ser vivo es una acción bondadosa. ¿Dónde está la bondad al matar a un niño?

Amparados en la racionalidad y la sensibilidad por la vida, la organización internacional Red Política de Valores, que tilda de asesinato el aborto, celebrará en nuestra Cámara Alta (El Senado), su VI Cumbre Transatlántica “Por la libertad y la cultura de la vida”. un encuentro mundial. Como era de esperar, el PSOE intenta la suspensión de este evento, claro está, debido a su insensibilidad por la vida; Pedro Sánchez y los suyos, maestros en la mentalización y el engaño, afirman que la matanza de un niño, sea ordenada por su propia madre o por los inhumanos legisladores de la ultraizquierda, son actos benignos. ¡Que horror! Matar a un niño, un acto benigno.

Pablo D. Escolar