José Manuel García Albarrán: «Octubre: Un polvorín nacional e internacional «

La verdad es que el mes de octubre -como no podía ser de otra manera- según repiten cansinamente los ministros, las ministras y el ministre de este estrambótico gobierno, ha entrado lleno de sobresaltos y de incertidumbres, tanto a nivel nacional como internacional.

Mientras los ciudadanos intentan volver a la normalidad, tras digerir la ‘depresión post vacacional’ o la imposibilidad de haber disfrutado de un merecido descanso y tras asumir los gastos extraordinarios de la vuelta al cole y la subida del IVA en varios alimentos de uso imprescindible y cotidiano, no hay día que no nos despertemos con alguna ‘perla’ vertida o regalada por nuestros políticos.

Verán… Ahora resulta que el Ministro -Albares- de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ‘suelta’ sin pudor, en declaraciones hechas a Catalunya Radio… “El objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa”. Pues mire usted Sr. Albares… “Para ese viaje no harían falta estas alforjas” porque si éste es su objetivo ‘principal y primordial’ nos podíamos ahorrar, no solo su sueldo, sino el presupuesto de su Ministerio entero, que nos cuesta ‘un pastón’ a los contribuyentes. Y además no olvidamos su indefinición y cobardía a la hora de calificar al régimen venezolano del impostor Maduro como una ‘Dictadura’, tras el ‘pucherazo’ y robo electoral, las represalias, amenazas, asesinatos y encarcelamientos masivos ordenados por este ‘paladín de la democracia’ tan venerado por el ex presidente Zapatero y la facción podemita del gobierno.

Pero es que ustedes tienen un verdadero problema, porque no se puede tener contentos a propios y extraños ya que eso obliga a mentir o como dice su Jefe, ‘a cambiar de opinión’ permanentemente, con lo que se arriesgan a no satisfacer ni a unos ni a otros. La prueba la tiene en los vaivenes de sus apoyos que, cual patas quebradizas, hacen peligrar ‘la mesa’ de su legislatura.

Claro que si nos quedaba ya poco para llegar al límite de la sorpresa, o mejor dicho de la estupefacción, basta con escuchar el discurso de Sánchez en la ONU ante Eurodiputados, Presidentes y Jefes de Estado… diciendo entre otras cosas:

“España es un país que practica y se conduce desde una máxima fundamental que es el valor de la coherencia” ¿Hablaba en nombre de su Gobierno? o ¿En el suyo propio?

Y también llevó a Bruselas su discurso del ‘fango’ diciendo… “La democracia se enfrenta a gente sin escrúpulos, a activistas de la mentira, a los bulos del odio, dispuestos a partir en dos sociedades para imponer su agenda reaccionaria» ¿Perdone?

Los únicos que han tratado de dividir la sociedad española en dos ‘levantando un muro’ han sido usted y sus socios con su ‘desmemoriada’ “memoria histórica”, su guerracivilismo amanerado y ya olvidado por casi el cien por cien de los españoles.

Y terminó diciendo… «Es indispensable levantar ‘un escudo’ que proteja las instituciones democráticas de quienes buscan socavar intencionadamente las mismas»

Ese ‘escudo’ vs. ‘muro’ ¿Será una censura feroz, al más puro estilo bolivariano, para cerrar las bocas de sus opositores, prensa y medios no afines además de a los jueces díscolos?

No se si en Europa se tragarán ese ‘buenísmo’ pseudo democrático que con voz quejumbrosa e impostada ya no nos tragamos en España la mayoría de los ciudadanos.

Y es que -Pedro- como en el cuento del pastorcillo y el lobo, nos ha engañado tantas veces con advertencias de ¡Que viene el lobo! que ya, excepto tus palmeros y tus múltiples estómagos agradecidos, la inmensa mayoría… ¡No te creemos!

Pero siguiendo con ‘las ocurrencias’ por Ministerios, la ministra de la Seguridad Social -Elma Saiz- ha lanzado otra ‘perla’ y no es ni más ni menos que la figura de las ‘bajas médicas flexibles’. Es decir que pueda combinarse una baja con incorporaciones parciales al trabajo de “manera voluntaria”. Vamos a ver Sra. Saiz explíqueme si lo que quiere es convertir el ‘alta médica’ en algo impuesto por su Ministerio, pero ¿Con qué criterio? porque el alta médica, al igual que la baja deben ser expedida por un facultativo y siempre siguiendo su mejor criterio sin permitir injerencia o intromisión de otros estamentos o personas ajenas a la profesión. ¿No?

Según el último informe Randstad, la tasa de absentismo en España en 2023 se situó en el 6,5% (1,4 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario) y 325.000 no acudieron sin presentar ‘justificación alguna’.

Las tasas de absentismo actual se sitúan en un 7,2% oscilando en algunos casos, entre el 20% y el 30% ,que es inasumible para la ‘competitividad empresarial’ (cuestan 37.000 millones de euros/año) siendo el 80% de estas bajas por contingencias comunes.

Por tanto y como conclusión no creo que la solución esté en las ‘altas médicas flexibles’ Sra. Ministra, sino más bien en un mayor control de esas bajas injustificadas y un control racionalizado de los periodos estándar de baja acordes con la lesión o la enfermedad.

No se puede ‘castigar’ al que está de baja médica justificada, pero si se puede ‘incentivar’ con un complemento económico al que trabaja, que probablemente se sienta perjudicado por tener que desarrollar un esfuerzo mayor para, en muchos casos, suplir la baja del compañero.

Y para finalizar no me resisto a ‘denunciar’ el pacto aireado a los cuatro vientos por la portavoz de EH Bildu -Mertxe Aizpurua (ex Directora de diarios pro etarras Egin y Gara) por el que han conseguido derogar o modificar la ‘ley mordaza’ provocando la indefensión de los miembros de las FFCCSE y atenuando o eliminando las penas por desobediencia e insultos a Policías y Guardias Civiles. Todo esto unido a la excarcelación de varios etarras con delitos de sangre, a los que se les aplica el tercer grado como pago al apoyo de EH Bildu a este ‘desgobierno’ sometido a chantajes continuos

¡Una Vergüenza!

Y en el plano internacional octubre, nos inquieta con la extensión de la guerra de Israel, cuyo comienzo motivado por el ataque terrorista de Hamas ahora hace un año -1.200 muertos y 251 secuestrados- que ha dado un giro inesperado con una peligrosa extensión actual a el Líbano (Beirut) contra Hizbulá y a Irán (Teherán) cuyo Estado es considerado como ‘formador’ de terroristas islámicos (Al-Qaeda, Talibanes, Hizbulá) lo que ha convertido esta zona en un polvorín con ataques recíprocos cuyo desenlace es imprevisible y de posibles consecuencias catastróficas si los Estados Islámicos se unen para atacar Israel.

¡Suerte a todos… los que se la merezcan!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado