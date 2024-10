Victor Entrialgo de Castro: «Cómo llegó esta gente»

Preguntabas a los mejicanos y nadie entendía cómo estaba en el poder Lopez Obrador. Preguntabas a los venezolanos y ni te cuento. Y ya me dirás cómo explicas que esté gobernando aquí alguien que no puede ni caminar por España y es más odiado que un estrangulador. En todos los casos llegaron sin duda del mismo modo, degenerando, con mayúsculas mentiras y premeditados engaños.

Pero el caso Sanchez es sencillo: Resulta que a la mujer del César, sin estudios, le han hecho a la medida una cátedra. Una cátedra de «captación de fondos» no sólo privados sino incluso públicos siendo su marido presidente del gobierno y además, imparte clases de transparencia. Sólo falta por averiguar si son un par de perversos, tontos de baba, o las dos cosas al mismo tiempo.

Sobre ese particular el grupo de Puebla nos pueda aclarar algo. Un acusado de maltrato Alberto Fdez, un ex reo, Lula da Silva, Delcy Rodriguez, la de las maletas, un ex juez Garzón inhabilitado por vulnerar los principios esenciales de la justicia, una secta en fin donde el que no estuvo dentro lo andan buscando. Como Zapatero o Irene Montero, huidos a su modo de un país que los detesta despues de haber sacado a la calle criminales y terroristas. Y para rematar, la esposa feminista de un narcisista de zoo que atribuye con su espejo sus vicios a los demás hasta en la ONU sin reparar en que por culpa de la corrupción no es que se le vaya a caer el pelo, es que se le está cayendo ya, y para él eso es incluso peor que el hecho de que entre su mujer en prisión.

Ahora por orden de sus cientos de abogados y asesores nuestra imputada mayor, nuestra Evita peninsular se echa palante, aunque no acierte a leer lo que le escriben y tenga el cuajo de hablar de ¡Transparencia! palabra que le ordenan repetir. Los bemoles que hay que tener se los pasará su cuñado pero cualquiera puede ver que Bonny & Clyde son los dos iguales. Los han pillado. Pierden un tfno y se gira una política exterior 180 grados, niegan al pueblo soberano la explicación de 50 sombras de Falcon a Dominicana y conceden multimillonarios servicios a empresas tecnológicas a su vez patrocinadoras de la cátedra de su mujer. Y nos hablan con toda su trabajada jeta de Transparencia.

Ellos, que convocaron unas elecciones cuando el pueblo soberano estaba de vacaciones y que «por arte de magia» frente a todas las encuestas lograron revertir en meses el peor resultado del PSOE en democracia en unas autonómicas que no controlaban y perdieron menos dos, que conservaron por los pelos.

Pero ahora, ante su imputación, sus abogados les han dicho que se echen hacia adelante y con su acreditada jeta, Bonny & Clyde, más delgados y con menos pelo, han decidido escupirnos a la cara la transparencia hasta en la ONU, ¡ellos que están siendo investigados y que tienen encima Resoluciones del propio Consejo de Transparencia demoledoras!, auténticas «pruebas preconstituídas» para sus procedimientos.

Mientras Milei, el primero lider en mucho tiempo que dice allí algo más que vaguedades propone la necesidad de una Alianza por la libertad frente a esa Internacional Bonny & Clyde, a lo suyo, en su egoísmo acorralado proponen ¡una Internacional del Bulo! De algun modo malcriados Sanchez y su mujer llegaron en busca de un barniz de poder y académico para tapar sus carencias manifiestas, y por eso emplearon en la cumbre de la Otan un desenfado propio de un club de alterne para coquetear con Biden y se han puesto los dos en un brete, al pedir por Glovo a la Complutense que les traigan el birrete.

Por sus hechos los conoceréis. Tres días antes de la toma de posesión de Felipe Calderón, en Méjico, 2006, los parlamentarios de izquierda tomaron el Congreso, se atrincheraron y bloquearon los accesos para impedir el relevo democrático. Diez años después, en 2016, la ultraizquierda de Podemos, ahora absorbidos por Sanchez, empleó el mismo procedimiento en España. Y ocho más tarde, en 2024, hace sólo dias, Lopez Obrador ha entregado el testigo a otra izquierdista del grupo de Puebla, Claudia Sheinbaum, otra demagoga que busca en esta España floja un enemigo exterior para la que van a armar, a tenor de sus majaderías.

En España esta manera de llegar, esta delicada materia electoral, debiera haber inhabilitado a Sanchez antes de alcanzar el poder, cuando asaltó la fortaleza en ruinas de su partido llegando a colocar urnas detrás de las cortinas, tabiques fuera de la vista del personal e íntimos amigos en Correos que arruinarían la Dirección General. Pero eso le daba igual, pues todo el mundo sabe que los pucherazos, se han llevado a cabo toda la vida través del voto por correo.

Y es que si los buenos no se unen son siempre víctimas de los malos. Y los normales de los anormales. El caso es que cuando llega la autocracia busca un enemigo exterior, el fascismo, el imperialismo, la ultraderecha o España y las camarillas van llevando las maletas de aquí para allá, de Dominicana a Barajas y de allí a San Petersburgo o La Habana mientras ellos se van enriqueciendo y sus pueblos empobreciendo.

La pregunta es pues obligada y la conclusión no está lejos. ¿Cómo llegó esta gente al poder? ¿Por qué en todos estos paises gobiernan quienes en realidad no han ganado las elecciones y no tienen el apoyo del pueblo? Porque no sólo se trata de la financiación que han recibido estos grupos para llegar. Ni siquiera que haya gente y poderes cómplices sin dignidad que toleran el engaño continuado de éstos autócratas que utilizan el poder para sus negocios y abusos. O que una vez descubiertos no se sientan, como Bonny & Clyde, obligados a dar explicaciones aunque ahora estén, a pesar de su representación, demudados y descompuestos.

La cuestión es cómo llegó esta gente, porque, además de sus abusos de poder y el enriquecimiento ilícito de estas camarillas de covachuelistas de vulgaridad rampante, además del cinismo y el surrealismo que padecemos, además de todo lo dicho, son los propios procesos electorales, cuyos resultados el pueblo no se explica, los que están en entredicho.

Víctor Entrialgo