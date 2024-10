Pedro Manuel Hernández López: "¿Truco,trato,engaño o "todo" a la vez...?"

Da la ligera impresión que el democrático y progresista Gobierno de coalición de Pedro Sánchez intenta «emular» de lejos al bananero y tiranuelo dictador venezolano, Nicolás Maduro, en lo de adelantar algunas fiestas religiosas o paganas o usando algunos elementos importantes de ellas.

Posiblemente, ni Sánchez ni su Gobierno cayeron en la cuenta, el pasado 18 de septiembre, de que –con el acuerdo obtenido en la ponencia de la «Comisión de Justicia» del Congreso en el que se acordó, unánimemente, incluir la derogación de la disposición adicional única de la ley 7/2014– adelantaban, involuntariamente y sin saberlo, la internacional y famosa noche de Halloween con sus no menos famosos «truco» o «trato».

La gran diferencia estriba en que a Maduro –tras haberse saltado a la torera la fantasmagórica y mítica «noche de Halloween»– se le puede ver en público junto a un enorme arbol de Navidad frente a la Comandancia de la Armada, en el centro de Caracas, comiendo los típicos dulces navideños de «lechosa»(papaya) y oírle cantar los «aguinaldos» (villancicos), al haber adelantado oficialmente y por decreto, la llegada de la Navidad a la caribeña República Bolivariana de Venezuela, el pasado 1 de octubre.

Con ello trata así de mitigar y disculparse ante la comunidad internacional de su fraudulento recuento de papeletas en las pasadas elecciones –ya que ocultarlo no puede, aunque se empeñe– bien encarcelando a los tenaces opositores, bien torturando a los menores detenidos en las multitudinarias manifestaciones callejeras o bien exiliando en España y bajo amenazas de muerte, al politico Edmundo González –candidato opositor– y el verdadero ganador de las elecciones a presidente de Venezuela.

Si. La Navidad ya ha llegado para los venezolanos, y aunque todos ellos preferían haber celebrado antes la tradicional fiesta de Halloween, siguen esperando la llegada de Santa Claus con su trineo –tirado por sus nueve renos y a cuya cabeza va el famoso «Rudolph»,el de la «nariz roja»– que sigue sin aparecer.

Respecto al simbólico adelanto sanchista de la ya clásica noche del » truco» o «trato», en la que si se elige «truco»… significa que se acepta que los niños te hagan una pequeña broma o travesura a cambio de no darles caramelos o dulces; el «trato», sin embargo, simboliza que sí , que se acepta el dárselos para evitar que esos personajillos –convertidos en «monstruitos por una noche»– te hagan una infantil y espectral trastada.

La reforma de ley que puede reducir las penas de todos los condenados en el extranjero y de los presos de ETA — aprobada el 18 de septiembre en la Cámara Baja– conlleva que el tiempo de condena se pueda reducir en algunos presos, como puede ser el de los etarras que cumplieron años de su condena en Francia.

Este cambio parte de un acuerdo en la ponencia de la Comisión de Justicia en la que los dieciseis diputados –representantes de los distintos partidos políticos– acordaron por «voto ponderado» incluir varias de las enmiendas presentados por los diferentes grupos parlamentarios, entre ellas, la enmienda número 5 presentada por Sumar en la que se pedía la derogación de la disposición adicional única de la Ley 7/2014.

La redacción del proyecto de ley que elaboró en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy, no contempló bajo ningún concepto el ámbito de esta aplicación en el entorno etarra. Durante su tramitación en el Senado, fue cuando el PP — entonces con mayoría absoluta en ambas Cámaras– reparó en el alcance del redactado y, en ese momento, añadió una cláusula a última hora para «impedir que los condenados» –antes de agosto de 2010– pudieran beneficiarse de un cómputo más favorable y, de modo especial los «etarras».

Hasta ahora, las penas en el extranjero debían cumplirse íntegramente allí y después cumplir la pena impuesta en España. Con el cambio que incluye la ley, la pena cumplida en el extranjero se restaría a la española .

Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)– con la aprobación de esta reforma, a 44 personas condenadas por delitos relacionados con ETA podrían “descontarles la pena que han cumplido en Francia”. Entre ellos se encuentran los sanguinarios etarras Txapote, Kantauri y Anboto, que podrían salir de la cárcel en cinco escasos meses o, de inmediato, como es el caso de Mobutu.

Todo este galimatías jurídico y legal suena más bien a un «trato» político a lo halloween — que se ha puesto»pactado» a dos bandas entre el Partido Sanchista (PS) y EH-Bildu– es decir, «un quid pro quo» o un «dame y te doy» para que los herederos de Eusko Alkartasuna le sigan apoyando y votando a favor de esos tan necesarios «Presupuestos Generales», cuya aprobación es sinónimo de garantía para poder seguir «sancheando» en la Moncloa.

No suena a «truco» porque ya sabemos lo que conllevaria esto: Sánchez no les entregaria sus codiciados «dulces y caramelos» con la reforma de la mal llamada «Ley Mordaza» ni «la derogación de la disposición adicional única de la Ley 7/2014», pero, él a su vez, tampoco recibiría, como contraprestación, sus 6 votos que tanto necesita para lo que todos sabemos: seguír estando «empoderado», ejerciendo el poder, a lo «Rey Sol» — por decirlo educadamente y no al estilo «cromañónico» del pucelano ministro Oscar-Cerbero– pero no gobernando. Gobernar es otra cosa muy distinta a lo que Pedro Sánchez hace.

Él tiene la «potestas” — el modo concreto de ejercer el poder político capaz de imponer decisiones mediante la coacción y la fuerza–, sin embargo carece por completo de la más mínima «auctoritas» –ese poder moral, basado en el reconocimiento o en el prestigio de una persona preeminente e ilustres.

Para ser fiel al título de esta columna periodística, me atrevería a decir que en este concreto affaire podemos afirmar que, a 22 días de la festera noche de Halloween, Sánchez y su Ejecutivo han querido adelantarla un poco usando la ancestral frase de origen inglés de «trick-or-treat»(truco o trato) a la –que dado el manifiesto «engaño» que han pergeñado hoy en favor de las presos etarras y en contra de la AVT– habría que añadirle la palabra inglesa «deception» (engaño) para, así, completar todo el proceso.

Por eso, bien con el «truco» bien con el «trato» bien con el «engaño» o bien con las tres cosas, a la vez, el felón y aranero presidente de España –en connivencia con sus indeseables socios de la extrema izquierda– han vuelto a reírse de nuestro democracia engañándonos una vez más «ad maiorem gloriam suam» y, todo, sin necesidad de hacer ninguna «investigación prospectiva», tan de moda en todo el Ejecutivo de Sánchez, con motivo de avalar La Audiencia Provincial de Madrid al juz Peinado, al afirmar que : (…) la investigación a Begoña Gómez «no es prospectiva» ni ha causado «indefensión» alguna, pese a lo declarado «alegremente» por la ministra de Educación, Pilar Alegría, cuando reciente y públicamente ha vuelto a mentirnos — es la norma de la casa– al manifestar todo lo contrario : «que se trata de una Investigación prospectiva muy genérica e imprecisa (…).

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.