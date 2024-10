Rafael López Charques: «Marionetas»

Respetados conciudadanos, no lo duden, así es como nos consideran la mayor parte de nuestros destacados (no por sus méritos) políticos. Se entretienen diciéndonos una cosa, y otra distinta, a ver en cual picamos más. Casi nos atreveríamos a decir que seguramente hagan apuestas entre ellos, para ver quien se lleva la palma.

Nosotros seguimos tragando hasta ahora, pues todo puede llegar. Claro que si esto ocurre nos encontraremos frente a unas personas bienintencionadas que no se explican lo que ha pasado y el por qué.

Raro es el día en que, al leer la prensa, o escuchar los telediarios, no nos enteramos de alguna novedad que por extravagante o insensata que parezca, resulta que es cierta.

Es también curioso que aquello a los que más debía preocuparles, siguen actuando como si el tema no fuera con ellos. Íbamos a decir que no lo entendemos, pero no, lo entendemos muy bien, porque no somos marionetas, como ellos quisieran.

Ahora resulta que, al parecer, el Fiscal General del Estado ha sido imputado por el Tribunal Supremo, por un presunto delito de revelación de secretos. Hasta aquí todo bien. Nos explicamos, sería un ejemplo del funcionamiento correcto de un estado democrático de derecho. Si alguien comete una infracción, tiene que rendir cuentas por ello. Lo malo que ocurre en esta España es que, en ella, dependiendo del autor, puede pasar algo o no pasar nada. En otras palabras, está demostrado que en el mismo hay gente que tiene derecho de pernada.

Por de pronto, en cualquier país democrático, el imputado, dado el importantísimo cargo que ostenta, habría dimitido inmediatamente. Después ya se defendería si la acusación en base a la cual se le imputó es falsa. Aquí naturalmente, no. Es más, según parece es la primera vez que ocurre un caso así en la Unión Europea. Da igual. El caso es estar al a cabeza de algo. El honor personal, ¿qué es eso?

Razón tenía cierto ministro franquista cuando dijo que “España es diferente”, pero seguramente ni se imaginaba el por qué.

Para más inri, parece que la mayoría del Consejo Fiscal pide su dimisión “para no seguir dañando la institución”. El interesado posiblemente haya razonado que “a palabras necias, oídos sordos”

Le felicitamos porque hasta ahora tiene un buen amigo y protector, nos referimos a “cum fraude” que lo ha defendido desde Bruselas, refiriéndose a él incluso con palabras elogiosas. ¿Qué más se puede pedir?

Opinamos que nosotros si lo podemos y debemos pedir. Algo tan sencillo como que den prioridad absoluta al bienestar de los ciudadanos, cosa que mucho pregonan pero que no se ve por ningún lado.

Lo que si han logrado, y son capaces de esperar que se lo agradezcamos, es que cada vez más, España sea un ejemplo de lo que no debe ser un país.

Estamos hartos de repetirles prácticamente lo mismo todos los días, pero como no olvidamos que “resistir es vencer”, seguiremos resistiendo, eso no lo duden ni un momento.

Les aconsejamos, no queridos (en su mayoría) políticos que cambien totalmente, que se dediquen a lo que deben hacer, que es tan simple como trabajar honestamente por el bienestar del pueblo. Es más, les ofrecemos nuestra colaboración sincera, porque es nuestra obligación. El país es de todos, por lo que todos debemos arrimar el hombro.

Sinceramente tenemos la sospecha de que no nos harán caso, pues dado como han actuado hasta ahora, es lo de esperar. Nosotros seguiremos insistiendo, no queremos que, si ocurre algo que en verdad sería desastroso para todos, nos puedan echar la culpa. Avisados están.