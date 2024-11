Manipular a través de los medios de comunicación no es gobernar

Reconozco, una vez más, la habilidad de la izquierda para manejar la posverdad. La posverdad es la distorsión deliberada de una realidad, manipulando creencias y emociones con el objetivo de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales.

Esto se puede hacer cuando dispones de los medios de comunicación adecuados y suficientes, como es el caso de este gobierno. Obviamente, la posverdad está construida desde su base con mentiras, engaños, falsedades y bulos.

En una semana, Sánchez pasó de ser un villano cobarde, y el principal culpable de la nefasta gestión de la catástrofe, a no tener nada que ver.

Ha sacado en tromba a todas sus huestes, y el gobierno en pleno está difundiendo a todas horas que el único responsable es Mazón. Tal es el aluvión, que en los medios no se habla de otra cosa. El que piense que Mazón no es el único culpable incurre en anatema y será expulsado de este infortunado sistema que algunos incautos siguen llamando democracia.

Es increíble pero cierto, ya no se habla de Sánchez, ni de Teresa Ribera, ni de Marlaska, ni de Margarita Robles, sólo de Mazón. Por arte de magia el huido Sánchez (Paiporta, Bakú, Brasil) y los responsables directos de la gestión de la catástrofe, no es que no tengan responsabilidad alguna, es que no existen.

Mención especial merece Ribera que, indignamente, no ha aparecido ni antes, ni durante, ni después del desastre, siendo su ministerio el competente en materia fluvial y climática. Ni estuvo ni se le esperaba porque tenía cosas más importantes que hacer, como prepararse el examen del Parlamento Europeo. Encima tiene el descaro de sacudirse la responsabilidad y echarle todo el barro a Mazón. ¡Vergonzoso!

No importa si son culpables o no, que lo son, lo que importa es que, mintiendo flagrantemente, ellos y los medios, han quedado impolutos y limpios de barro.

Es asombroso cómo la mayoría de los medios no paran de inculpar a Mazón y no dicen absolutamente nada de Sánchez y sus ministros. Les han absuelto.

Desde el principio, el gobierno ha planteado la batalla en el terreno legal, evidentemente para intentar eludir su responsabilidad. No se trata de aplicar ninguna norma, se trata de actuar inmediatamente para evitar mayores males y ayudar a todos los afectados.

En un incendio, cuando unos padres ven en peligro a sus hijos, no se paran a pensar que norma tienen que aplicar, porque si lo hacen es muy probable que mueran. Lo que hacen es actuar a toda velocidad para salvar a sus hijos. Eso es lo que hubiéramos esperado del gobierno, que son los que tienen los medios y los recursos para socorrer a los españoles en estas situaciones.

Lo de “si necesitan ayuda que la pidan” es vil, rastrero y humillante, porque mientras Sánchez decía esto había personas que seguían ahogándose en la riada.

La aplicación de las leyes, la aclaración de quien es responsable de qué y quién tiene la competencia para qué, ya vendrá después, pero desde el minuto uno había que haber actuado. Muy lamentablemente eso no se hizo, por eso, hay que dirimir responsabilidades de todo orden y penales por supuesto.

No necesitamos un gobierno que, para liquidar a su contrincante político, haga dejación de sus responsabilidades, y aproveche un desastre de esta magnitud para obtener un beneficio político. Todo ello con las gravísimas consecuencias que se han derivado de esta ignominiosa conducta. Insisto en que los Tribunales de Justicia tienen que actuar y juzgar si ha habido responsabilidades, penales fundamentalmente.

Y lo que es totalmente deleznable, un presidente del gobierno que engaña miserablemente al que hoy están linchando, Mazón, y que durante los primeros cuatro días (cruciales), atendiendo a intereses exclusivamente políticos, abandona a su suerte a todos los damnificados de la catástrofe.

Llegado a este punto, tengo que decir, que, por supuesto hay que exigirle a Mazón cuentas de las responsabilidades en las que haya incurrido. Pero, de ahí a que sea el único responsable de la nefasta gestión, hay un trecho enorme. El primero que tenía que haberse puesto al frente del mando, y no lo hizo, fue el presidente con su gobierno. Por eso es imperioso que se solventen responsabilidades.

Esa izquierda que brama contra Mazón es la misma que se opuso en su día a incluir en el Plan Hidrológico Nacional los proyectos que hubieran paliado los efectos de la gota fría. Lejos de asumir su responsabilidad, tienen la desfachatez de culpar a quien está sufriendo las consecuencias de su indigencia intelectual y su falta de ética y moral.

¡Que se vayan!. Necesitamos auténticos servidores públicos que no nos mientan y no nos engañen manipulando maliciosamente los medios de comunicación.