Rafael López Charques: «Abramos los ojos»

No solo los ojos, sino también los oídos y todos los sentidos, porque tal como actúa el desgobierno, nos la meterá doblada por donde pueda, no lo duden.

En este penoso país, penoso no de por sí, sino por sus dirigentes que nos toca aguantar, hay que estar ojo avizor y desconfiar de todo lo que nos anuncian, porque los cambios de opinión de “cum fraude” son totalmente imprevisibles. Por ellos si pasará a la historia, como tanto desea.

Nosotros, en plan de colaboración, le advertimos de que tenga cuidado, porque sospechamos que últimamente hay varias personas, y su número crece continuamente, que también desean tal honor.

Decimos esto porque cada vez hay más gente involucrada en líos. Unos se atacan a otros y todos son, según ellos, inocentes. Quizás los culpables seamos nosotros por aguantarlos y no decidirnos a echarlos, porque ya está bien. Ocupan puestos en los que teóricamente su cometido es trabajar por el bienestar de los ciudadanos, pero a lo único que se dedican es a pelearse entre ellos y a mentirnos siempre que les convenga.

No solo eso, sino que se ríen de todos nosotros cuando les apetece. La señora del intocable ”cum fraude” ha presentado en el juzgado una lista de once cuentas bancarias que maneja. En unas aparece como titular, en otras como autorizada y en otras como representante.

Lo primero que nos llama la atención es el número de cuentas, a no ser que la interesada haga negocios por medio mundo; lo segundo es el saldo que presentan. Se mire por donde se mire, no tiene sentido ninguno. Lo único que se nos ocurre es que pretenda reírse de nosotros, o del juzgado en que la presentó. Pero tranquilos, a no ser un milagro no pasará nada. ¿Se imaginan el lío en que se metería un ciudadano de a pie si hace lo mismo?

El gobierno no se mete en el tema por ser quien es la persona que lo hizo. Por otra parte, está muy ocupado en conocer hasta el mínimo dato de quienes vienen a nuestro país, por lo que ha impuesto que todas las personas que se hospeden en un hotel, o alquilen vehículos de motor, deberán rellenar una ficha con toda una serie exhaustiva de datos personales. La justificación de tal norma parece ser que es tener un mayor conocimiento de las personas, que es necesario tanto no solo para la prevención, sino también para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Visto así parece razonable, pero a pesar de ello ya ha habido protestas de los interesados del sector y de algunas naciones.

Nosotros lo vemos como un paso para cargarse a un sector que supone una importante fuente de ingresos para nuestro país, no sabemos a cuento de qué, porque indudablemente no estamos para perder posibles ingresos.

También sospechamos que sea una copia disimulada de los métodos que utilizaban tanto la Gestapo nazi como la KGB soviética que el desgobierno impone para tenernos a todos controlados y bien controlados.

Otra razón no encontramos dado que los que mandan quieren regularizar trescientos mil inmigrantes ilegales al año hasta dentro de tres años. Mucho preocuparse de la seguridad por un lado y muy poco por otra.

La conclusión que sacamos es que buscan dos cosas, naturalmente en provecho de ellos mismos. La primera saber lo que hacen en todo momento las personas, nacionales o extranjeras, que están en nuestro país. La segunda, buscarse varios centenares de miles de votos agradecidos,

Lo que está claro es que nos tratan como fuéramos monigotes o peleles a su servicio. ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? Esperemos que poco, De nosotros depende.